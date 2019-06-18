请夏回归倒数六天 揭晓〈Flourishing〉收录曲目！
KPOP 2019年6月18日 星期二11:43 施乃琪
染上金发的请夏在几波概念照中彻底展现出前所未见的气势，而新专辑曲目表也带来另一个惊喜，包括请夏本身和白艺潾都有参与创作！
MNH Entertainment 今天（18 日）公开了请夏的迷你四辑〈Flourishing〉完整曲目表，包含最新主打歌 “Snapping” 在内，一共有 “Chica”、「我们很享受」、”Call It Love” 及 “Flourishing” 共五首歌曲。
特别的是，与 JYP Entertainment 有渊源的请夏，新专辑中的第二首歌曲「我们很享受」也由白艺潾和乐团伙伴联手打造；而专辑同名歌曲 “Flourishing” 更是由请夏亲自参与作词、作曲，让歌迷对整张专辑的期待感更加火热。
请夏将於 24 日正式带著〈Flourishing〉回归，喜欢她的话千万别错过罗！
（照片来源：MNH Entertainment）
施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论