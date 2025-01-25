《那些年，我们一起追的女孩》振永&多贤韩服LOOK超般配！，手写信传递上映感言

电影《那些年，我们一起追的女孩》在春节假期即将到来之际发布了一组主演振永和多贤穿韩服的剧照，并分享了他们的上映感言。

《那些年，我们一起追的女孩》讲述了问题高中生（振永 饰）和班上模范生女同学（多贤 饰）之间的青春罗曼史。 公开的剧照中振永和多贤身穿短装的韩服，面带微笑。 振永散发出了清爽少年气息，而与他一起坐著的多贤则像精灵般优雅又俏皮，两人共同展现了《那些年，我们一起追的女孩》特有的清新柔和氛围。

多贤也分享了自己对电影的期待，表示：「我首次尝试演员身份，心情既紧张又期待。 我迫不及待地想和观众们见面！祝大家度过一个愉快的春节假期！」



振永则说道：「听到上映的消息时，我想起了拍摄时的回忆。 就像我自己也在回忆那些时光一样，我也在等待著《那些年，我们一起追的女孩》的上映。 2月21日，我们一起见面吧。」他还带来了温暖的春节问候，说道：「在2025年春节，希望大家与亲朋好友一起度过幸福的时光。 也希望大家多多关注和期待《那些年，我们一起追的女孩》。」

此外，《那些年，我们一起追的女孩》将於2月21日在韩国正式上映。



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