脸红的思春期载誉归来香港开个唱！以小清新歌声治愈港迷

有著「音源强盗」之称的韩国小清新组合「脸红的思春期」，昨晚（15日）假九龙湾国际展贸中心Star Hall举行「2019 BOL4 ASIA TOUR
脸红的思春期时隔近一年半再度在香港举行演唱会，与现场乐队献上近二十首歌曲，包括多首经典人气作品，粉丝们绝对是过了一个「耳朵怀孕」的晚上！
去年香港演唱会口碑良好，故此脸红的思春期再度来港开骚的消息公开后，香港的一众歌迷已表示相当期待。脸红的思春期在观众的欢呼声下登场，并接连献唱新牒收录曲《Picnic》以及人气作品《Tell Me You Love Me》为演唱会揭开序幕。其后，两位成员以广东话亲切地向观众打招呼，又不时做出各种可爱举动叫观众欢呼，逗得现场粉丝大笑。
脸红的思春期对於能再次在香港举行演唱会表示很兴奋，亦很期待与香港的歌迷制造幸福的回忆，故此特别安排了较多时间与在场的歌迷交流。脸红的思春期演绎了《Fight Day》、《Mean》及《You(=I)》等旋律轻快的作品，其中在《You(=I)》舞台时，成员安智煐带领全场跳了「心心体操舞」，场面有趣。脸红的思春期亦准备了深受歌迷喜爱的抒情曲《To My Youth》，这首歌是写关於年少时期面对的痛苦、挫折、旁徨，安智煐唱出深陷绝望之中的青少年的心情，不禁感触落泪，脸红的思春期的现场演绎触动人心，演唱会第一部分在慰藉心灵的余韵中作结。
其后脸红的思春期再次出场，以新曲《Stars Over Me》作为演唱会第二部分的开始。之前脸红的思春期在首尔演唱会上翻唱了包括防弹少年团等其他偶像团体的歌曲，展示了与平日小清新乐队不同的魅力，今次来到香港，二人特别为香港的歌迷准备了Ariana Grande《Thank U, Next》的特别舞台，令粉丝大呼惊喜。随后二人在进行新曲《Bom》舞台期间，成员禹智润在台前把预先准备的签名心型球抛到观众席给粉丝作为特别礼物，台下歌迷兴奋争夺，而安智煐更走到台下绕场一周与香港的粉丝近距离接触，气氛瞬间被炒热。脸红的思春期唱至《Mermaid》时，台下的歌迷们亮起手提电话的灯光，制造出一片灯海，场面感动。
在安可环节，脸红的思春期再度出场与全场进行大合照，并摆出不同甫士让台下的粉丝拍摄，不少粉丝以韩文大呼「我爱你」。脸红的思春期在安可部分献唱代表作《Galaxy》外，更即兴让歌迷点唱想听的歌，其中有歌迷点唱《Chocolate》让脸红的思春期惊讶，表示很意外有粉丝记得这首旧歌，亦很感激可以首次在香港表演此曲。最后，脸红的思春期唱出《Hard To Love》为演唱会划下圆满句号。
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