HAHA老婆星分享怀孕近况：「偶尔休息却乐意和孩子们度过的奇特的老公，爱你们！」 出道后第一次 AB6IX 将登上《不朽的名曲》挑战女歌手经典！ BTS防弹少年团 与4万4千名ARMY共同度过魔法般的釜山夜 韩国警察厅长：「将利用Burning Sun得到的教训，彻底调查YG，直到国民们的困惑完全消除！」 Red Velvet 回归倒数两天 最新主打〈Zimzalabim〉抢先听！ 新剧《Watcher》公开徐康俊满满帅颜拍摄花絮，三位主角都是实力派啊！ 「歌手 Sulli」首度发行单曲 亲自参与全曲作词 【有片】《辅佐官》首播后好评如潮！原本以为只是「政治剧」…没想到李政宰&新慜娥还有这层关系 庭沼珉和芮智媛将出演《请给一顿饭》宣传七月新电影《妓院公子》 具荷拉公开在日本疗养生活近况：「我过得很好，对不起，谢谢......」 《PRODUCE X 101》方面对网路上「Excel剧透」事件进行回应：「再次发生时，会采取强硬措施应对！」 《Running Man》刘在锡送咖啡车给朴敏英，却没给宋智孝？金钟国一句话神救援！ 脸红的思春期载誉归来香港开个唱！以小清新歌声治愈港迷 因信赖而听 河成云为《风在吹》演唱最新 OST！ 重新认识艺声的缤纷面貌！〈Pink Magic〉亮点集锦公开 就是今天！VIXX Leo 个唱落幕 携迷你二辑〈 M U S E 〉回归 你们也觉得《姜食堂2》比上一季辛苦吗？安宰贤似乎真的很累、「真实朋友」宋旻浩&P.O根本没有多余对话 机场变秀场！ 随便拍都是画报水准的爱豆——姜丹尼尔&Lisa&河成云 【旅游资讯】仁川机场豪华巴士费用下调1000韩元 MBC新剧《新入史官具海玲》公开车银优剧照 期待「李林王子」的「双重生活」！ 正直青年任时完竟也惹上了非议！ 服役期间休假长达123天，比别人多出2倍 李洪基你的偶像包袱呢？太耿直了～直言：我想买个屁股！ 看著会全程露出姨母笑！男爱豆们最萌的童年照：怎么会有这么多可爱的宝宝♥ 倒数十天！(G)I-DLE 公开新单曲〈Uh-Oh〉预告照 准备和 GFRIEND 共度夏天！〈Fever Season〉新标志曝光 BTS防弹少年团JIN＆SUGA因兵役法明年国外巡演受阻！机智的ARMY给出了最佳服役方案 太妍患上忧郁症？！ 久违更新IG发黑图：「药物治疗中」

有著「音源强盗」之称的韩国小清新组合「脸红的思春期」，昨晚（15日）假九龙湾国际展贸中心Star Hall举行「2019 BOL4 ASIA TOUR IN HONG KONG」。

脸红的思春期时隔近一年半再度在香港举行演唱会，与现场乐队献上近二十首歌曲，包括多首经典人气作品，粉丝们绝对是过了一个「耳朵怀孕」的晚上！



去年香港演唱会口碑良好，故此脸红的思春期再度来港开骚的消息公开后，香港的一众歌迷已表示相当期待。脸红的思春期在观众的欢呼声下登场，并接连献唱新牒收录曲《Picnic》以及人气作品《Tell Me You Love Me》为演唱会揭开序幕。其后，两位成员以广东话亲切地向观众打招呼，又不时做出各种可爱举动叫观众欢呼，逗得现场粉丝大笑。



脸红的思春期对於能再次在香港举行演唱会表示很兴奋，亦很期待与香港的歌迷制造幸福的回忆，故此特别安排了较多时间与在场的歌迷交流。脸红的思春期演绎了《Fight Day》、《Mean》及《You(=I)》等旋律轻快的作品，其中在《You(=I)》舞台时，成员安智煐带领全场跳了「心心体操舞」，场面有趣。脸红的思春期亦准备了深受歌迷喜爱的抒情曲《To My Youth》，这首歌是写关於年少时期面对的痛苦、挫折、旁徨，安智煐唱出深陷绝望之中的青少年的心情，不禁感触落泪，脸红的思春期的现场演绎触动人心，演唱会第一部分在慰藉心灵的余韵中作结。



其后脸红的思春期再次出场，以新曲《Stars Over Me》作为演唱会第二部分的开始。之前脸红的思春期在首尔演唱会上翻唱了包括防弹少年团等其他偶像团体的歌曲，展示了与平日小清新乐队不同的魅力，今次来到香港，二人特别为香港的歌迷准备了Ariana Grande《Thank U, Next》的特别舞台，令粉丝大呼惊喜。随后二人在进行新曲《Bom》舞台期间，成员禹智润在台前把预先准备的签名心型球抛到观众席给粉丝作为特别礼物，台下歌迷兴奋争夺，而安智煐更走到台下绕场一周与香港的粉丝近距离接触，气氛瞬间被炒热。脸红的思春期唱至《Mermaid》时，台下的歌迷们亮起手提电话的灯光，制造出一片灯海，场面感动。



在安可环节，脸红的思春期再度出场与全场进行大合照，并摆出不同甫士让台下的粉丝拍摄，不少粉丝以韩文大呼「我爱你」。脸红的思春期在安可部分献唱代表作《Galaxy》外，更即兴让歌迷点唱想听的歌，其中有歌迷点唱《Chocolate》让脸红的思春期惊讶，表示很意外有粉丝记得这首旧歌，亦很感激可以首次在香港表演此曲。最后，脸红的思春期唱出《Hard To Love》为演唱会划下圆满句号。



韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻