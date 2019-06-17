正直青年林时完竟也惹上了非议！ 服役期间休假长达123天，比别人多出2倍

说起林时完，众人首先想到的就是「美谈制造机」、「正直好青年」，出道多年从未传出任何负面消息，一直都以积极健康向上的形象示人，这也让他收获了无数粉丝。 谁知，日前却有韩媒爆出林时完服役时也享受了特权。
据韩媒《周一新闻》独家爆料，林时完在服役期间的休假长达123天，是普通士兵的2.08倍，也是现役入伍的艺人中休假最多的人。 艺人在服役时休假日原本就要比普通士兵多，因为他们要出席各种对外活动。 而他们的假期甚至比已被废除的文艺兵制度规定的假期还要长，因此坊间质疑文艺兵制度实则已经死灰复燃，艺人战士受到了关照。
《艺人出身的军人服役实况调查》中指出，2016-2018年期间服役的艺人共有16名，分别是姜河那、高庚杓、Super Junior厉旭、金秀贤、都相宇、朴健日、BIGBANG大声、 G-Dragon、太阳、周元、2PM玉泽演、李章宇、Beenzino、林时完、黄光熙和池昌旭。 这其中休假时间最长的就是林时完，今年3月退伍的他公休假123天，包括了年假28天、表彰休假18天、慰劳休假51天、补休14天、以治疗为目的的申请假12天，服役期间约有20%的时间是在营外度过。 2018年陆军退伍士兵有20万2644人，平均休假天数为59日。
对於享受特惠的质疑，林时完所属经纪公司回应称：「这些都是他的新兵慰劳休假、参加部队活动和新兵助教活动的假期。 」
「图：陆军网站」
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