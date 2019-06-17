李洪基你的偶像包袱呢？太耿直了～直言：我想买个屁股！
明星 2019年6月17日 星期一08:50 Rui
FT Island成员李洪基作为爱豆圈的第一耿直大男孩，从来都是有什么说什么。 在对於前队友崔钟训的事情上，粉丝和网民们已经领教过他的快言快语了。
最近李洪基就通过自己的SNS公开了自己的痛苦，称近期饱受痔疮的痛苦。 李洪基贴出一张自己在医院的照片，粉丝们还以为偶像这是出什么事情了。 万万没想到，李洪基气愤表示： 「虽然是我自己的身体，但真的很生气，到底为何会这样，如果可以买的话，我真的很想换屁股，真的很气，痔疮远离我！ 」由此也是不难看出，这是李洪基痔疮犯了，去医院治疗去了呀。
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看到李洪基的「抱怨」，网友们也是既心疼又想笑。 一边心疼李洪基生病，一边又觉得得痔疮这种连一般人都觉得难以启齿的事情，作为爱豆的李洪基却却丝毫不顾及自己的偶像包袱，直接把自己得痔疮的事情给公布了。而其实他也不是第一次公开自曝得了痔疮，曾经数次在节目中提及，还被《拜托了冰箱》节目组发现放在冰箱里的痔疮药。
李洪基，这下全世界都知道你得痔疮啦！
「图：李弘基IG」
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