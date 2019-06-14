警方承认3年前包庇郑俊英，导致数十名女性接连受害
明星 2019年6月14日 星期五09:37 Sani
昨日，3年前在「郑俊英女友偷拍案」中帮郑俊英免除罪名的员警和律师被指调查不实，经调查后被交给检察院。
2016年8月，郑俊英被前女友起诉「性关系过程中被男方偷拍」，郑俊英表示是在双方同意的情况下拍摄，最后 检方判定郑俊英无罪。
昨日，首尔地方员警厅智慧犯罪搜查队表示，当时负责郑俊英事件的首尔城东员警署警纬A某（该头衔对应6级公务员）存在怠忽职守、伪造公文及刑事嫌疑，已经以起诉意见送交检方；同时，郑俊英律师B某也被以怠忽职守、共犯、隐匿证据的嫌疑一并送交检方。
警方透露，当时警纬A某先是要求负责数位鉴识的公司写证明称「资料无法复原」，被拒绝后转而对律师B某提议：「就当手机遗失了，应该会变得简单一点吧。 」还接受了餐饮招待。
通常，性犯罪的调查期间都长达几个月，郑俊英事件却在17天内就结束了，警方甚至没有拿到核心证物——郑俊英的手机。
也因此，在警纬A某、律师B某的包庇之下，3年间被郑俊英继续以偷拍罪行伤害的女性人数难以估量。
（图源：KSD）
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