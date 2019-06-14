电视剧话题性３部新剧入榜＋《阿斯达年代记》《春夜》互相厮杀争夺一位宝座 白种元老师开通Youtube频道：「不能告诉大家我酱油用什么品牌，因为没给我赞助啊！」 tvN新剧《德鲁纳酒店》公开新预告！P.O、吕珍九、IU陆续登场 下月13日首播 《寄生上流》将於6月28日台湾上映，你想看吗？ JTBC新剧《18岁的瞬间》公开邕圣佑个人海报！轻轻吹拂蒲公英 满满的少年美 Super Junior 回归前先来个惊喜 一支 MV 看三位成员！ 李寿根、金希澈、韶宥和P.O担任KBS新综艺《Some vival1+1》的MC！节目将在26日首播！ 新剧《60天，指定幸存者》公开多张李浚赫人物剧照，穿上军服简直帅惨了～！ 【预告】《穷游豪华团2》将於下周一（17日）首播！跟著SJ圭贤等人高雄跑透透～ 【B.I事件】韩瑞希SNS透露：「2天后将回到韩国 重点应该是梁铉锡、警方 而不是我」 A某律师：「YG会定期检查艺人，如发现吸毒就送去日本排毒」 [好片推荐]《0.0赫兹》不可冒犯的超自然力量 韩媒再爆！「B.I事件」涉及WINNER李升勋…「发送讯息给A某」 SPAO联名真的令人买不完啊～来看看现在可以买到什么！ 警方承认3年前包庇郑俊英，导致数十名女性接连受害 《女神降临》超豪华假想阵容：男主人选车银优＆JIN之间真的难做抉择啊！ BLACKPINK&乐童音乐家&WINNER会受连累吗？ 国民请愿：终止YG艺人电视活动 YG 动荡中的不变大势⋯⋯BLAKCPINK〈Playing with Fire〉MV 破四亿 全昭弥出道BLACKPINK JENNIE&JISOO送祝贺 她们是什么关系？ 朱智勋8月10日举行香港场见面会！门票将於6月24日开售～ 超心痛！ T-ara宝蓝演员妈妈曾自杀，妹妹目睹全程：我曾恨过我妈

昨日，3年前在「郑俊英女友偷拍案」中帮郑俊英免除罪名的员警和律师被指调查不实，经调查后被交给检察院。

2016年8月，郑俊英被前女友起诉「性关系过程中被男方偷拍」，郑俊英表示是在双方同意的情况下拍摄，最后 检方判定郑俊英无罪。



昨日，首尔地方员警厅智慧犯罪搜查队表示，当时负责郑俊英事件的首尔城东员警署警纬A某（该头衔对应6级公务员）存在怠忽职守、伪造公文及刑事嫌疑，已经以起诉意见送交检方；同时，郑俊英律师B某也被以怠忽职守、共犯、隐匿证据的嫌疑一并送交检方。

警方透露，当时警纬A某先是要求负责数位鉴识的公司写证明称「资料无法复原」，被拒绝后转而对律师B某提议：「就当手机遗失了，应该会变得简单一点吧。 」还接受了餐饮招待。

通常，性犯罪的调查期间都长达几个月，郑俊英事件却在17天内就结束了，警方甚至没有拿到核心证物——郑俊英的手机。

也因此，在警纬A某、律师B某的包庇之下，3年间被郑俊英继续以偷拍罪行伤害的女性人数难以估量。



（图源：KSD）

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻