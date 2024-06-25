韩网指ZICO是具荷拉金库被盗案嫌疑人+黄金手机丑闻缠身！ZICO发通告：忍无可忍，将起诉

歌手ZICO向警方提交了一份诉状，希望警方能够严厉调查针对自己的恶意评论。

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前段时间英国BBC重新提及「Burning Sun事件」，再次引发对ZICO的恶意评论。 节目表示已故歌手具荷拉提供了「Burning Sun事件」的重要线索。 而本月22日播出的SBS的《想知道这个》节目公开了具荷拉去世后家中保险箱被盗案嫌疑人的草图。 因ZICO早前在MBC《Radio Star》中提及郑俊英的「黄金手机」，从而被卷入所谓的「Burning Sun事件」。 在《想知道真相》播出后，就有网民乱称金库被盗案的嫌疑人是ZICO，引得不少网民涌入ZICO的SNS留言，要求他给个说法。

事情愈演愈烈，24日ZICO所属的经纪公司KOZ Entertainment发布了官方声明，表示：「恶意谣言和虚假资讯的散布行为已经达到了无法容忍的严重程度，今后我司将定期收集各种社区和社交媒体上的恶意文章，并会进行起诉。 」最后强调：「最近提及的与艺人有关的谣言并非是事实。 」

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