《女神降临》超豪华假想阵容：男主人选车银优＆JIN之间真的难做抉择啊！

超高人气的网漫《女神降临》传出真人化的消息后就引发各种讨论，网民们也纷纷兴奋地提出演员阵容，今天小编就帮大家整理出呼声最高的几位！ 快一起来看看跟你心中的名单是不是一样。
● 任朱静：雪炫(AOA)&JISOO(BLACKPINK)
最受瞩目的自然是我们的女主角啦～妆前丑小鸭，妆后大美女的任朱静，身材曼妙、颜值爆表的角色大家觉得谁适合来演呢？ 无论是JISOO还是雪炫，首先颜值和身材这一关都是满分，不分上下，真的是太纠结了。
● 李修豪：车银优(ASTRO)&JIN(防弹少年团)&宋康
暖男外表、傲娇个性，还有悲惨身世，这完全就是韩剧男主角的标准配置啊。 脸蛋天才车银优，世界豆JIN和人气小鲜肉宋康，哪一个不是身材高挑，体格健硕，让人看一眼就帅到难忘啊。
人见人爱的男二韩书竣，微微上扬的眼角、俐落的眼神，还有高挑的身材，这不就是权玄彬吗？ 除此以外禹棹奂和张东柱也因为外形极为相似而被提名，不知道最终会由谁来出演呢。
任朱静的死党好姐妹，外貌甜美可爱外貌，性格洒脱爽朗，相信开播后又会圈粉无数。 金多艺和敏度希都很适合短发造型呢。
任朱静的美女姐姐，「妈朋儿」代表人物任熙静，每次亮相自带气场，冷静干练又高冷，说的就是全慧彬、严贤京和车艺莲这类小姐姐。
「图：PANN」
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