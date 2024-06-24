「偷具荷拉金库的人是你吧？！」ZICO IG被网友留言洗版！郑俊英曾爆料：他每次来我家都会自己找「黄金手机」来看

具荷拉事件中「金库大盗」一案至今仍是未解之名，但日前有韩网「女超」论坛（指女性用户为主的网站）指认歌手ZICO是嫌疑人，一时引来各种评论和猜测。

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24日，ZICO的个人IG上遭到了大量女超论坛网友的评论洗版，众人留言称：「黄金手机」、「黄金手机很有趣吧」、「麻烦解释一下黄金手机的事情」、「郑俊英的好友」、「具荷拉金库被偷的时候，你在哪儿呢」等。 ZICO之所以被狙击是因为2日前SBS播出的《想知道这个》，节目里首次公开了闯入具荷拉家中偷空金库的犯人的画像。



由此「Burning Sun门」（又称「李胜利事件」）又一次被公开讨论，ZICO也再次被提及。 2016年ZICO出演综艺节目《Radio Star》时，称郑俊英的手机为「黄金手机」。 节目上ZICO爆料：「郑俊英有一个黄金首饰，不是平时使用的手机，只会在紧急情况下发短讯用而已，手机就像宝可梦的口袋一样存了很多人。」 郑俊英当时还调侃：「ZICO每次来我家都会找黄金手机，就像自己的手机一样，还会说今天从『K』开始看。」



相关场景在郑俊英偷拍事情曝光后民众们才醒悟过来黄金手机很有可能就是他的作案工具，而ZICO明显知道黄金手机的用处。ZICO强调：「我和那件丑闻没有任何关系，我看到的只是朋友们的电话目录，私下也很有没有往来了。 将会强力应对恶意留言和虚假内容。」

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