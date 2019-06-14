警方承認3年前包庇鄭俊英，導致數十名女性接連受害

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昨日，3年前在「鄭俊英女友偷拍案」中幫鄭俊英免除罪名的員警和律師被指調查不實，經調查後被交給檢察院。

2016年8月，鄭俊英被前女友起訴「性關係過程中被男方偷拍」，鄭俊英表示是在雙方同意的情況下拍攝，最後 檢方判定鄭俊英無罪。



昨日，首爾地方員警廳智慧犯罪搜查隊表示，當時負責鄭俊英事件的首爾城東員警署警緯A某（該頭銜對應6級公務員）存在怠忽職守、偽造公文及刑事嫌疑，已經以起訴意見送交檢方；同時，鄭俊英律師B某也被以怠忽職守、共犯、隱匿證據的嫌疑一併送交檢方。

警方透露，當時警緯A某先是要求負責數位鑒識的公司寫證明稱「資料無法復原」，被拒絕後轉而對律師B某提議：「就當手機遺失了，應該會變得簡單一點吧。 」還接受了餐飲招待。

通常，性犯罪的調查期間都長達幾個月，鄭俊英事件卻在17天內就結束了，警方甚至沒有拿到核心證物——鄭俊英的手機。

也因此，在警緯A某、律師B某的包庇之下，3年間被鄭俊英繼續以偷拍罪行傷害的女性人數難以估量。



（圖源：KSD）

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