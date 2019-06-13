梁铉锡被疑曾安排律师帮B.I翻供！警方计划重新调查B.I吸毒嫌疑
明星 2019年6月13日 星期四13:51 Sani
昨晚KBS News报导称，B.I聊天对象A某在第一次调查中说给过B.I毒品，之后梁铉锡与其见面并指派律师、要求其翻供，A某在随后的调查中表示「没有给B.I毒品」。
昨日，D社曝光了2016年iKON队长B.I向A某表示希望购买毒品LSD的对话记录，随后B.I发声明称自己最终没有购买。
然而，A某一开始接受调查时表示「曾把毒品给B.I」，警方记录里也将B.I记录为「共犯」，但在A某见过梁铉锡之后就翻供了。
据悉，A某在首次调查后的第二天接到YG联络，前往YG社屋并见到了社长梁铉锡。 本事件的核心相关人士透露，梁铉锡要求A某推翻关於B.I的供词，并给他安排了律师。 之后A某和律师一起接受警方调查，表示「没有给过B.I毒品」。
当时负责调查的员警感到律师言行颇为异常：「和一般的律师非常不一样，会干预每一句口供，属於过度辩护。 」而A某的态度也变得不自然，被问及为何翻供时，只说：「我不想说，已经是过去的事了。 」
警方表示，因为没有A某的口供支援，因而无法对B.I进行尿检等任何调查，就这样将案件交给了检方。 目前警方表示有可能对B.I进行重新调查。
（图源：KBS News）
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