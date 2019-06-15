MONSTA X民赫膝盖上的鲸鱼纹身有来头：「它会带我和MONBEBE去任何地方！」
明星 2019年6月15日 星期六09:00 Sani
和粉丝商议后才郑重纹身的民赫，真的超可爱啊~
MONSTA X成员民赫的右膝内侧有一道因为出道初期做手术而留下的疤痕：
去年6月，民赫在直播中表示想在疤痕上做一个纹身来盖住它，打算纹大一点的图案、有颜色的那种：
还说明了鲸鱼对於他的独特意义：「鲸鱼有著庞大的身躯，能带著MONBEBE、家人和我一起去到我想去的任何地方，例如成功、健康、财富等等。 《One Piece》里也有一只鲸鱼拉布，它一直用头去撞岛屿，其实是从很久以前、很小的时候开始在那里等待主人回来。 所以鲸鱼也有一辈子等待某个人的含义，虽然是我没有在等谁啦。 」
同时民赫的外形和气质跟蓝色很搭：
自己也有很多鲸鱼主题的物品，像是耳机、T恤、包包和公仔：
最后...... 民赫的纹身成品就是这样：一只蓝色的鲸鱼！
不仅完全看不出受伤的痕迹，而且由花朵图案和优雅的线条构成的鲸鱼，本身也超美的！
总之一句：我们的民赫怎么能那么可爱啦~❤
（图源：MONSTA X FB，Twitter@dhkrlgoa、OfficialMonstaX等）
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