【预告】《我独生》暗黑英雄「罗科长」南宫珉来了！原来他也在追EXO的团综？
综艺 2019年6月11日 星期二11:43 JiaJia
没想到会在预告里看到《EXO的爬格子世界旅行2》！南宫珉还发出感叹声：「啊～大发」，很期待这一期的《我独自生活》！
南宫珉近期出演KBS电视剧《Dr. Prisoner》，以「暗黑英雄」罗以载收获不少关注。
因为至亲李施彦的邀请，他於剧终后录制MBC综艺节目《我独自生活》。而该其节目预计於本周五（14日）播出。
虽然看起来是「冷都男」，其实南宫珉在家会研究「综艺」呢！
看了一下他的「学习范本」…
这不是EXO的团综《EXO的爬格子世界旅行2》吗？？？（小编突然找不到原本的片段QQ）
观看著影片，南宫珉一脸佩服的说：「啊～大发」，沉迷於其中。
要达到最好的学习效果，那就是跟著自己做一次～
这天，他还到健身馆举重。但看起来有点吃力呢…（笑）南宫珉放弃，直呼：「还是做其他运动吧…」有时粗糙、有时细致，或许就是南宫珉的魅力！对他很好奇吗？那就要锁定本期节目罗！
（图片、影片来源：MBC《我独自生活》）
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