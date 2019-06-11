【預告】《我獨生》暗黑英雄「羅科長」南宮珉來了！原來他也在追EXO的團綜？
綜藝 2019年6月11日 星期二11:43 JiaJia
沒想到會在預告裡看到《EXO的爬格子世界旅行2》！南宮珉還發出感嘆聲：「啊～大發」，很期待這一期的《我獨自生活》！
南宮珉近期出演KBS電視劇《Dr. Prisoner》，以「暗黑英雄」羅以載收獲不少關注。
因為至親李施彥的邀請，他於劇終後錄製MBC綜藝節目《我獨自生活》。而該其節目預計於本週五（14日）播出。
雖然看起來是「冷都男」，其實南宮珉在家會研究「綜藝」呢！
看了一下他的「學習範本」…
這不是EXO的團綜《EXO的爬格子世界旅行2》嗎？？？（小編突然找不到原本的片段QQ）
觀看著影片，南宮珉一臉佩服的說：「啊～大發」，沉迷於其中。
要達到最好的學習效果，那就是跟著自己做一次～
這天，他還到健身館舉重。但看起來有點吃力呢…（笑）南宮珉放棄，直呼：「還是做其他運動吧…」有時粗糙、有時細緻，或許就是南宮珉的魅力！對他很好奇嗎？那就要鎖定本期節目囉！
（圖片、影片來源：MBC《我獨自生活》）
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