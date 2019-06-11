Super Junior圭贤做客《Radio Star》 透露拒绝再当MC的原因 预告开通Youtube个人频道

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圭贤入伍前在《Radio Star》担任MC，退伍后却拒绝了回归MC身份的提议，这次是以嘉宾身份做客节目。

明晚即将播出的《Radio Star》是「见面就开心的朋友」特辑，请来了圭贤、WINNER姜升润、殷志源、李镇浩等担任嘉宾。 录影时圭贤坦白说「即使成为粉丝心中的第二位也无妨」，让大家很惊讶。 圭贤对现在有所改变的粉丝文化表示认同，也透露了对爱情的渴望（？ ）：「拜托继续变好吧！ 」

之后圭贤也透露了自己拒绝重新担任MC的原因，据说听到拒绝的消息后，金国振、尹钟信和金九拉各自流露了截然不同的反应，让人很好奇耶！ 圭贤还推荐了其他MC人选，但也许是太意外的人，遭到金九拉当场拒绝XD



圭贤还吐槽殷志源只偏爱宋旻浩、让他十分失落，殷志源於是为自己展开积极「辩护」，言辞精彩让大家都笑翻了~不过圭贤也透露了他从殷志源身上感受到意外温暖的瞬间，看来终究还是感情很好的前后辈啦！

此外，圭贤还预告了即将开设Youtube个人频道，而早已开通自己频道的殷志源和尹钟信则向他透露竞争之激烈超乎想像，令圭贤一时手足无措XD



（图源：《Radio Star》）

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