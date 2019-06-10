姜丹尼尔设立一人企划社KONNECT，LM异议申请审问日延期：12日→26日
明星 2019年6月10日 星期一09:58 Sani
姜丹尼尔在首尔市江南区设立了一人企划社KONNECT，意为通过自己的活动对韩国（Korea）与世界进行连接（connect），为solo出道做准备！
姜丹尼尔在3月19日以 LM娱乐公司为对象，向首尔中央地方法院提出「专属合约效力终止假处分申请」，法院在5月10日做出全部引用的决定，表示姜丹尼尔能独自进行演艺活动，之后 姜丹尼尔立即开始设立一人企划社。
KONNECT人士表示：「设立一人企划社是姜丹尼尔对於长期活动所适合的公司形态进行各方面讨论后得出的结论。 同时，他也希望尽快回到久等的粉丝身边。 」姜丹尼尔也在昨日下午进行IG直播，透露了即将出道的消息，太让人开心啦~
此外，LM娱乐对於法院判决结果提出异议，裁判部原本决定於6月12日进行新的审讯，今日据法律界人士透露，LM最近任命了了新的法务法人并向裁判部申请修改审讯日期，裁判部接受这一申请 ，将审讯日期延后到6月26日。
（图源：KSD，IG@daniel.k.here）
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