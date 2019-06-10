姜丹尼爾直播謝粉絲：難過時，粉絲是我最大力量

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姜丹尼爾結束了與LM娛樂的紛擾後親自開了直播向粉絲說明他的近況。

6月9日姜丹尼爾透過自己的IG先是預告了晚間將進行直播，也令喜愛他的粉絲們相當期待並湧入收看。他穿著一身黑色圖案帽T，一頭金髮的姜丹尼爾一開口就先說：“很想趕快跟大家見面，擔心大家忘了我的樣子，所以想向大家送上我的問候。”



他說：“現在的我完全處於準備階段，音樂專輯也正在作業中，這次的音樂作品將由我參與詞曲的創作。再等待一下下，我也正在煩惱能否呈現給大家好的音樂、好的訊息，請大家多多期待。”向大家報告了他的SOLO專輯將在不久後問世。



直播中坦言有些緊張的姜丹尼爾說：“我在難過的時期，各位粉絲們成了我很大的力量。”當然他也小心翼翼地說明了與LM娛樂之間的一些事情，之後也補充說：“現在我將會回歸，成為給大家力量的丹尼爾。”希望以自己的好表現來報答粉絲們的心意。他也說明接下來希望帶給大家正面的訊息所以正在構思中，也請大家繼續期待，非常感謝粉絲們的支持。



“雖然在這麼晚的時間開直播大家還是熱情觀賞，謝謝大家，現在我必須再去繼續音樂工作了，謝謝你們。”姜丹尼爾依依不捨離開直播，對粉絲傳達滿滿感謝之意。最後他也提到時常都很感謝粉絲們，讓大家等那麼久他也相當抱歉。這段直播累積觀看人數超過了18萬人，說明了姜丹尼爾的人氣不減。他也即將成立一人公司開始個人活動。

照片：姜丹尼爾IG截圖

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