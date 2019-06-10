姜丹尼爾設立一人企劃社KONNECT，LM異議申請審問日延期：12日→26日
明星 2019年6月10日 星期一09:58 Sani
姜丹尼爾在首爾市江南區設立了一人企劃社KONNECT，意為通過自己的活動對韓國（Korea）與世界進行連接（connect），為solo出道做準備！
姜丹尼爾在3月19日以 LM娛樂公司為對象，向首爾中央地方法院提出「專屬合約效力終止假處分申請」，法院在5月10日做出全部引用的決定，表示姜丹尼爾能獨自進行演藝活動，之後 姜丹尼爾立即開始設立一人企劃社。
KONNECT人士表示：「設立一人企劃社是姜丹尼爾對於長期活動所適合的公司形態進行各方面討論後得出的結論。 同時，他也希望儘快回到久等的粉絲身邊。 」姜丹尼爾也在昨日下午進行IG直播，透露了即將出道的消息，太讓人開心啦~
此外，LM娛樂對於法院判決結果提出異議，裁判部原本決定於6月12日進行新的審訊，今日據法律界人士透露，LM最近任命了了新的法務法人並向裁判部申請修改審訊日期，裁判部接受這一申請 ，將審訊日期延後到6月26日。
（圖源：KSD，IG@daniel.k.here）
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