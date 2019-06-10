南太铉劈腿风波惹议 已从音乐剧《Mefisto》下车 惊喜！GFRIEND 7 月初携迷你七辑回归 再没有比这部剧更玛丽苏的故事了！《SKY Castle》「艺书」金惠允加盟新剧，出身豪门还集5大帅哥男主宠爱於一身？！ 入伍前早已准备好妹妹的SOLO专辑 2年过去却迟迟没有下文…AKMU哥哥李灿赫亲曝理由！ 《Running Man》时隔六年再度扮成复仇者联盟！哪一个角色最爆笑呢？XD 据说是tvN制作费最高的综艺节目…《大逃出》确定制作第3季！ 姜丹尼尔设立一人企划社KONNECT，LM异议申请审问日延期：12日→26日 姜丹尼尔直播谢粉丝：难过时，粉丝是我最大力量 《Produce X 101》惊现两对父子？知道真相的小编笑了XD EXO XIUMIN＆RED VELVET IRENE口中「当年他才到我这里」的他...一转眼已经完美逆袭了！ 来一波SM娱乐让人费解的周边商品吐槽！没有最瞎只有更瞎XD

姜丹尼尔结束了与LM娱乐的纷扰后亲自开了直播向粉丝说明他的近况。

6月9日姜丹尼尔透过自己的IG先是预告了晚间将进行直播，也令喜爱他的粉丝们相当期待并涌入收看。他穿著一身黑色图案帽T，一头金发的姜丹尼尔一开口就先说：“很想赶快跟大家见面，担心大家忘了我的样子，所以想向大家送上我的问候。”



他说：“现在的我完全处於准备阶段，音乐专辑也正在作业中，这次的音乐作品将由我参与词曲的创作。再等待一下下，我也正在烦恼能否呈现给大家好的音乐、好的讯息，请大家多多期待。”向大家报告了他的SOLO专辑将在不久后问世。



直播中坦言有些紧张的姜丹尼尔说：“我在难过的时期，各位粉丝们成了我很大的力量。”当然他也小心翼翼地说明了与LM娱乐之间的一些事情，之后也补充说：“现在我将会回归，成为给大家力量的丹尼尔。”希望以自己的好表现来报答粉丝们的心意。他也说明接下来希望带给大家正面的讯息所以正在构思中，也请大家继续期待，非常感谢粉丝们的支持。



“虽然在这么晚的时间开直播大家还是热情观赏，谢谢大家，现在我必须再去继续音乐工作了，谢谢你们。”姜丹尼尔依依不舍离开直播，对粉丝传达满满感谢之意。最后他也提到时常都很感谢粉丝们，让大家等那么久他也相当抱歉。这段直播累积观看人数超过了18万人，说明了姜丹尼尔的人气不减。他也即将成立一人公司开始个人活动。

照片：姜丹尼尔IG截图

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻