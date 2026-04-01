T-ara出身演员柳和荣宣布将於9月12日结婚！准新郎为比她年长三岁企业家，两人承诺「成为彼此的全部」

今日（4月1日），有演艺圈人士透露，T-ara 出身的演员柳和荣即将结婚，准新郎为非艺人，据悉是一名比她年长三岁的企业家。

随后，柳和荣透过 IG 公布婚讯，表示：「非常感谢大家给予我比预期更多的关心与温暖祝福。对於无法亲自致意的朋友，借此向大家传达我的心意。希望未来的旅程也能继续受到大家的温暖关注。」



她同时写下对婚姻的感想：「我们决定超越爱情，成为彼此的全部。带著确定的心情与期待，我们希望携手走上同一条道路。我们将於2026年9月12日举行婚礼。」柳和荣还分享与未婚夫的合照，照片中未婚夫背对镜头，而她则露出灿烂笑容。



柳和荣於2010年以女团 T-ara 新成员身份出道。2012年，她因组合内部的霸凌争议而退出团体，但后来事件经过澄清，工作人员表示她并未遭受成员霸凌，事件因此大翻转。退团后，她转型为演员，参演电影《今天的恋爱》以及电视剧《青春时代》、《Mad Dog》、《爱上变身情人》等作品，之后持续以演员身份参与影视工作。



（延伸阅读：一天之间口碑大反转！T-ara前成员和荣二次发声明：狙「洗发水」造型师说谎、前队友孤立！韩舆论转变「忍到现在简直是菩萨」）

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻