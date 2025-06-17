姜丹尼尔确定下半年入伍！新歌〈Episode〉MV公开首次挑战创作：「因为压力很大，都写进歌词里了」

人气歌手姜丹尼尔将於今年（2025）下半年入伍：「其实原本打算更早入伍，但还是想在入伍前，尽可能展现最多的东西（给粉丝）、留下更多有意义的活动面貌。」

为纪念姜丹尼尔第六张迷你专辑《Glow to Haze》发行而举办的记者见面会，於16日下午1点30分在首尔市永登浦区 Parc.1 Tower 2 举行。



《Glow to Haze》是姜丹尼尔时隔9个月推出的新专辑，主打歌〈Episode〉透过拉丁节奏与R&B结合，传达初恋悸动的心情。第3首曲目〈Love Game〉是姜丹尼尔出道以来首次参与作词、作曲的作品。

当天姜丹尼尔表示：「已确定是今年下半年入伍。其实原本打算更早入伍，但还是想在入伍前，尽可能用一些有意义的活动向大家问候，作为歌手在舞台上留下、展现最多的东西后再去入伍。」并补充：「以这次专辑为起点，接下来还准备了后续活动，希望大家多多期待。」



他也坦言，在首次参与作曲与制作的过程中，经历了不少辛苦与煎熬：「这次作品最大的压力就是时间。以我的职业来说，平时其实不太需要被截稿压著走，但这次是第一次因为截稿期限而感到那种急迫和完全没有余裕的情绪。虽然如此，那也是种挺有趣、挺新鲜的感受。」

「当时压力真的很大，我也无法去排解。反而是把那种暴躁又感伤的情绪写进了歌词里。虽然不具攻击性，但像是在发火，表达了在这段令人烦腻的关系里，明明知道自己很痛苦、受了伤，却还是不知道为什么放不下的那种疑问，都如实融入歌里了。」



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻