据说是tvN制作费最高的综艺节目…《大逃出》确定制作第3季！
综艺 2019年6月10日 星期一10:36 JiaJia
tvN大型密室逃脱真人秀《大逃出2》於昨日（9日）播出最后一集（共13集）。同时，节目组也秀出「下一季节目见」的文字，确定制作第3季！
《大逃出》陆续於2018年及2019年推出第1季、第2季，节目成员包括姜镐童、金钟旼、金东炫、Super Junior神童、柳炳宰、Block B P.O等人。出演者要在节目组制作的超大型密室中，破解房间里的线索并逐步开启新空间，最终逃出密室。制作精良的道具加上身临其境的场景，受到不少观众们喜爱。
在播出第2季的最后一集，节目组同时也正式宣布，将制作《大逃出3》，引发高度期待。
节目组也坦言，《大逃出》是tvN综艺节目中制作费最高的，加上许多人的努力，品质才有所保证。
特别的是，在最后一个主题「谋杀监狱」中，故事设计来自《Signal》，节目组还找来《大脑性感的时代－问题的男人》河锡辰、金知硕及李章元特别出演，协助成员们逃脱，此一设定也让观众们直呼：「佩服节目组的脑洞！」期待节目以第3季回归～
（图片来源：tvN《大逃出2》）
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