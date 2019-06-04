宣美演唱会太性感惹火～大开双腿露底裤！歌迷们表示很不淡定XD

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韩国第一腿精宣美前不久在英国伦敦开唱，以惹火性感演出震撼全场。

「2019 SUNMI THE 1ST WORLD TOUR WARNING」演唱会在伦敦举行，吸引了3000余名粉丝到场，宣美热情演绎了《24小时也不够》、《GASHINA》、《主人公》、《SIREN》 等多首经典歌曲。 而最让全场振奋的就是《主人公》的表演。



宣美身穿白色摸胸上衣、红色格纹迷你短裙和黑色网袜登场，坐在舞台中央的椅子上。 宣美不愧拥有韩国第一腿精的美名，毫无赘肉、肌肉线条堪称完美的双腿让所有女生羡慕。 表演中途，坐在椅子上的宣美突然向两旁180度张开双腿，露出了底裤，此时伴舞演员也迅速用手挡在前方，性感惹火的动作也惹得全场尖叫声不断，这一刻顿时让所有人都不淡定了呢！



不得不说宣美的舞台感染力是真的强啊，要想在竞争如此激烈的韩娱圈站稳脚跟，需要有自己的风格，宣美真的是做到了，而且这样的女孩别说男人看了著迷，就连女生也是非常羡慕的吧！



「图：YouTube」

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