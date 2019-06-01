2PM俊昊服替代役的原因！ 肩膀受伤瞬间令人揪心
明星 2019年6月1日 星期六08:00 Sani
俊昊近日突袭入伍，因为曾经受伤的缘故服的是替代役，而说起当年的受伤经过，仍然让人倒吸一口凉气......
俊昊本月28日宣布在30日入伍，服役类型不是现役而是替代役。 所属社JYP只说：「在兵务厅的体检中被判定为4级。 」但其实当时的情况真的相当危险，差一点就伤到头颈！
那是在2PM活动期间，俊昊在练习室中练习空翻时不慎以肩颈部落地，整个人向前翻折过去，看得人心惊胆战：
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当时俊昊右侧肩膀严重受伤，脊柱也有骨折的现象，而俊昊本人更表示摔倒后的一段时间里失去意识...之后俊昊虽然一直接受复健治疗，但效果并不尽如人意，JYP表示：「在演艺活动中遇到对肩部施压的情况时，一直以来都是服用止痛剂坚持下来的。 」
希望那些质疑的声音可以停下啦，俊昊这些年真的不容易，希望他在服役期间健康顺利，期待他回来的那一天！
（图源：JYP，网路）
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留言/评论
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看到这个就想到圭贤希澈以前发生严重车祸 所以也是以社会服务方式 不知情的黑粉也是一直攻击他们 心疼他们艺人 希望俊昊可以健康回归
5小时前
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俊昊這幾年有多努力是有目共睹的，被酸就更讓人不捨😭。初道時的特技擔當留下一身傷痛，他還是一直呈獻最完美的舞台和作品來給大家，即便要吃止痛藥硬撐還是堅持演出不缺席，那些酸民 們，摸摸良心吧…...
4小时前
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