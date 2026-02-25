男神玉泽演终於要踏上红毯正式终结单身！与小四岁女友恋爱长跑10年将於4月24日步入礼堂

出身野兽派男团2PM，歌手兼演员的玉泽演，从去年就预告求婚成功，计画於2026年的春天迎娶女友，而确定的日期也出炉，今年4月24日将举办结婚典礼，仪式不对外公开。

今日韩媒体「SPOTV news」表示，玉泽演将於今年4月24日在首尔举办非公开的结婚典礼，与恋爱长跑已经10年，比他小4岁的圈外女友共结连理。也是2PM团体中继成员灿盛之后，第二位升格人夫的成员。玉泽演在去年2025年底获得KBS演技大赏迷你剧集优秀奖时，就曾公开对女友甜蜜喊话表达感谢，并以「准新娘」称呼对方，当时也引发话题讨论。



而在2025年11月时，玉泽演也透过所属经纪公司51K发表声明，表示泽演与交往中的圈外女友，已约定将携手度过人生，已表达出结婚的规划，并且说明将於2026年的春天举办非公开仪式，仅邀请双方的家人们与亲朋好友们，考量到女方并非演艺圈人士，所以一些细节也将以非公开的方式进行，希望大家谅解。



玉泽演从2008年以野兽派男团2PM出道，带来许多脍炙人口的歌曲如「10分满分的10分」、「Again and again」、「HeartBeat」、「Hands Up」等等，作为演员，玉泽演也演出过许多作品，如《黑道律师文森佐》《为你心跳》《打架吧鬼神》等等，形象始终非常优质，前阵子更Long Stay在台湾，让许多民众们捕捉到野生慢跑的男神。



