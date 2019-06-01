2PM俊昊服替代役的原因！ 肩膀受傷瞬間令人揪心
明星 2019年6月1日 星期六08:00 Sani
俊昊近日突襲入伍，因為曾經受傷的緣故服的是替代役，而說起當年的受傷經過，仍然讓人倒吸一口涼氣......
俊昊本月28日宣佈在30日入伍，服役類型不是現役而是替代役。 所屬社JYP只說：「在兵務廳的體檢中被判定為4級。 」但其實當時的情況真的相當危險，差一點就傷到頭頸！
那是在2PM活動期間，俊昊在練習室中練習空翻時不慎以肩頸部落地，整個人向前翻折過去，看得人心驚膽戰：
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當時俊昊右側肩膀嚴重受傷，脊柱也有骨折的現象，而俊昊本人更表示摔倒後的一段時間裡失去意識...之後俊昊雖然一直接受複健治療，但效果並不盡如人意，JYP表示：「在演藝活動中遇到對肩部施壓的情況時，一直以來都是服用止痛劑堅持下來的。 」
希望那些質疑的聲音可以停下啦，俊昊這些年真的不容易，希望他在服役期間健康順利，期待他回來的那一天！
（圖源：JYP，網路）
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留言/評論
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看到这个就想到圭贤希澈以前发生严重车祸 所以也是以社会服务方式 不知情的黑粉也是一直攻击他们 心疼他们艺人 希望俊昊可以健康回归
5小時前
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俊昊這幾年有多努力是有目共睹的，被酸就更讓人不捨😭。初道時的特技擔當留下一身傷痛，他還是一直呈獻最完美的舞台和作品來給大家，即便要吃止痛藥硬撐還是堅持演出不缺席，那些酸民 們，摸摸良心吧…...
4小時前
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