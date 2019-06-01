《她的私生活》男二安普贤的幸福归属原来是「她」啊：这对很可以～！

（雷）仔细想想恩奇（安普贤 饰）守护了德美（朴敏英 饰）快30年，真的是很伟大啊…。（一路上跟很多人配对CP啊！）
tvN《她的私生活》在本周四迎来大结局，不少人因此迷上了男一Ryan（金材昱 饰），不过，德美（朴敏英 饰）身边，那从小守护著她的南恩奇，也是相当的伟大，是德美一辈子的好朋友、黑骑士。
其实，中间一度以为编剧会把南恩奇跟暗恋Ryan的崔多仁（洪西玲 饰）配成一对，同为天涯失恋人，两人一起借酒浇愁、共度一夜，最后变成了好朋友！还真的就一直好朋友到底了～XD。（身高跟整体看起来，还是蛮配的呢～）
但！是！回想起来…官方海报上，其实并没有崔多仁呢，反而是Sindy（金宝拉 饰）跟德美合照了拿著偶像时安（郑帝元 饰）的照片，当初还有网友担心Sindy这个私生饭的角色，如果最后跟时安在一起，似乎是让人较难接受，看完第16集就可以安心了～！
Sindy终究是个好女孩（多亏了同事们和德美妈妈），在最后一集她和恩奇一起拍摄柔道短片，看来是要走网红路线，还建议恩奇可以走吃播路线，两人一边打闹一边斗嘴，恩奇甜蜜笑著关掉了摄影机，看来他口中说著在意的女孩，就是Sindy啦～！这一对CP的身高差也很萌呢，不错不错～！
▼可快转至2分31秒，看两人的互动：
▼除了德美、多仁、Sindy，恩奇还配对过Ryan跟建宇（丁诗律 饰），真的是好忙啊～XD
▼各位读者都看完第16集大结局了吗？也可以参考下面的两篇剧透文章，回味一下剧情罗！
＊第15集：金材昱送给朴敏英的生日礼物原来是这个，太感动了～！
＊第16集：第16集大结局，我们与爱的距离原来是如此地靠近～！
（图自：tvN DRAMA）
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