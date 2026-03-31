孙艺真♥玄彬结婚4周年！甜晒4年前婚礼照宛如电影场景，网友直呼：这段爱情真的是命中注定、太美了

时间过得好快！孙艺真＆玄彬已经结婚4年啦！

孙艺真於今日（3月31日）在 IG 分享了两张婚纱写真，并甜蜜写下：「永恒的……爱与友情之间的某个位置」，纪念与玄彬的结婚四周年。照片中，夫妻俩身穿洁白礼服与晚礼服，如电影般浪漫的画面立刻吸引粉丝目光。



看到照片网友们纷纷留言：「两人对视的眼神充满甜蜜」、「天生一对」、「结婚四周年快乐」、「这段爱情真的是命中注定，好美」、「要永远幸福」、「是我最喜欢的情侣！」反应热烈，大家都被这对爱情模范夫妻的甜蜜幸福感染。

玄彬与孙艺真最初於2018年合作电影《极智对决》结缘，虽曾多次传出恋爱传闻，当时双方皆予以否认。2020年因《爱的迫降》再度合作，两人感情升温，正式成为情侣。认爱一年后，他们於2022年3月31日在首尔华克山庄（Walkerhill）Aston House 举办婚礼，同年11月迎来爱子「小甜豆」诞生。



近期，孙艺真将以 Netflix 新剧《丑闻》回归萤幕，而玄彬则透过 Disney+ 原创剧《韩国制造2》与观众见面。甜蜜夫妻同时带来新作品，粉丝既期待又兴奋，希望能看到他们不只在萤幕上，也在生活中继续散发幸福感！

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