七月tvN新剧《60天，指定幸存者》首波预告公开：这根本是电影预告啊！
韩剧 2019年5月29日 星期三12:04 MiJimin
主演阵容全都是实力派，感觉一定要追开播的啊…。（主演：池珍熙、李浚赫、许峻豪、姜汉娜、裴宗玉、金奎吏）
即将在tvN推出的全新月火剧《60天，指定幸存者》（60일，지정생존자）公开了首波预告（每周一、二播出），短短20秒的内容，整体质感与背景音彷佛在看一部电影的短预告。
《60天，指定幸存者》改编自ABC美剧《指定幸存者》，由《未来的选择》尹钟善导演与《成均馆绯闻》金泰姬作家合作打造，讲述总统国政演说当天发生恐怖攻击，总统及众多内阁成员不幸丧命，继承顺位排行第12位的环境部长官朴武振（池珍熙 饰），代行总统职权60天，在各种阴谋中保护家人和国家的故事。
▼男主角朴武振由池珍熙主演，预告中也释出了发生恐怖攻击的当时，他目击一切的紧张氛围：
▼除此之外，当中主要演员还有李浚赫、许峻豪、姜汉娜、裴宗玉、金奎吏等人，都是在电视圈相当有实力且拥有代表作品的演员，值得期待！
《60天，指定幸存者》已定档於7月1日首播，接档《Abyss》。
（图自：tvN drama／官方）
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