七月tvN新劇《60天，指定倖存者》首波預告公開：這根本是電影預告啊！
韓劇 2019年5月29日 星期三12:04 MiJimin
主演陣容全都是實力派，感覺一定要追開播的啊…。（主演：池珍熙、李浚赫、許峻豪、姜漢娜、裴宗玉、金奎吏）
即將在tvN推出的全新月火劇《60天，指定倖存者》（60일，지정생존자）公開了首波預告（每週一、二播出），短短20秒的內容，整體質感與背景音彷彿在看一部電影的短預告。
《60天，指定倖存者》改編自ABC美劇《指定倖存者》，由《未來的選擇》尹鐘善導演與《成均館緋聞》金泰姬作家合作打造，講述總統國政演說當天發生恐怖攻擊，總統及眾多內閣成員不幸喪命，繼承順位排行第12位的環境部長官朴武振（池珍熙 飾），代行總統職權60天，在各種陰謀中保護家人和國家的故事。
▼男主角朴武振由池珍熙主演，預告中也釋出了發生恐怖攻擊的當時，他目擊一切的緊張氛圍：
▼除此之外，當中主要演員還有李浚赫、許峻豪、姜漢娜、裴宗玉、金奎吏等人，都是在電視圈相當有實力且擁有代表作品的演員，值得期待！
《60天，指定倖存者》已定檔於7月1日首播，接檔《Abyss》。
（圖自：tvN drama／官方）
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