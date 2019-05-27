《RM》李光洙因为智孝没送咖啡车大吃飞醋：我哪里比不上李俊昊、洪宗玄！
综艺 2019年5月27日 星期一14:05 MiJimin
每次看光洙跟智孝互呛互攻就觉得可爱～！XD
在昨日播出的SBS综艺节目《Running Man》（5月26日播出ep.453）中，一开场就聊到了宋智孝送咖啡车给同僚应援的消息。
金钟国表示最近常常看到智孝送咖啡车的应援新闻，像是送给了2PM李俊昊，但光洙拍了那么多电影和电视剧，也没看智孝送去咖啡车，光洙表示原本不想提的，但除了俊昊还有洪宗玄也收到咖啡车应援。
智孝立刻接话说：「不是的，那是有一些故事的…。」光洙立刻回呛：「和我就没有故事吗？！和我（认识了）10年都没有故事吗？！！！」智孝则回应：「不是给你"爱"了吗？ 满满的爱～。」
此时，HAHA机智的反问：「光洙啊…不过你送过吗？」不仅没有送给智孝咖啡车过，之前还和梁世灿一起送咖啡车给全昭旻，这件事180度大反转，光洙立刻软化态度，并表示：「因为我们是不需要那种东西的关系。」默默和平收场～！XD
▼开场影片：
之后，在快速问答的游戏中，梁世灿问智孝说：「姐姐不想给光洙哥送咖啡车吧？」智孝冷静回应：「嗯，不想。」光洙走心了，趁机气捶智孝，结束后还怒喊：「我哪里比俊昊差？洪宗玄又好在哪里？我一天还能喝五杯咖啡呢！」很明显是嫉妒到狂吃醋啊～！XDDD
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（图自：爱奇艺）
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