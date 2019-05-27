《RM》李光洙因為智孝沒送咖啡車大吃飛醋：我哪裡比不上李俊昊、洪宗玄！
綜藝 2019年5月27日 星期一14:05 MiJimin
每次看光洙跟智孝互嗆互攻就覺得可愛～！XD
在昨日播出的SBS綜藝節目《Running Man》（5月26日播出ep.453）中，一開場就聊到了宋智孝送咖啡車給同僚應援的消息。
金鍾國表示最近常常看到智孝送咖啡車的應援新聞，像是送給了2PM李俊昊，但光洙拍了那麼多電影和電視劇，也沒看智孝送去咖啡車，光洙表示原本不想提的，但除了俊昊還有洪宗玄也收到咖啡車應援。
智孝立刻接話說：「不是的，那是有一些故事的…。」光洙立刻回嗆：「和我就沒有故事嗎？！和我（認識了）10年都沒有故事嗎？！！！」智孝則回應：「不是給你"愛"了嗎？ 滿滿的愛～。」
此時，HAHA機智的反問：「光洙啊…不過你送過嗎？」不僅沒有送給智孝咖啡車過，之前還和梁世燦一起送咖啡車給全昭旻，這件事180度大反轉，光洙立刻軟化態度，並表示：「因為我們是不需要那種東西的關係。」默默和平收場～！XD
▼開場影片：
之後，在快速問答的遊戲中，梁世燦問智孝說：「姐姐不想給光洙哥送咖啡車吧？」智孝冷靜回應：「嗯，不想。」光洙走心了，趁機氣捶智孝，結束後還怒喊：「我哪裡比俊昊差？洪宗玄又好在哪裡？我一天還能喝五杯咖啡呢！」很明顯是嫉妒到狂吃醋啊～！XDDD
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（圖自：愛奇藝）
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