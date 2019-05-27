《阿斯达年代记》倒数五天！官方个人海报展现四位主演独特背景与色彩

（个人预告+海报）海报特写真的有帅气到，好期待首播啊啊啊啊～！来复习一下人物设定吧。
tvN全新周末剧《阿斯达年代记》将在6月1日起首播，由张东健、宋仲基、金智媛、金玉彬等人主演，讲述了在假想之地「阿斯达」中，理想国的诞生，以及在那里生活的人们之间斗争和团结的爱情神话英雄故事。
▼此剧同时也是韩国首次尝试以「上古时代文明」和「国家的诞生」为背景，所展开的人类史诗级幻想的电视剧，早先公开的主海报编成，也像是电影般的将主要人物一一呈现，排场浩大。
官方也在首播不到一个礼拜的紧张时期，再释出了主演们的个人海报，小编也一并放上个人预告，加深大家对角色的印象。
▼宋仲基饰演的「银蟾」是带著蓝色客星（灾祸之星）的气韵出生，受到诅咒为阿斯达带来灾难的孩子，他将为了拯救「坦雅」与族人们而孤军奋战。
▼金智媛饰演瓦韩族母系氏族的继承人「坦雅」，她与「银蟾」带著同样命运出生，成为瓦韩族中最珍贵的存在，是「银蟾」的初恋。
▼张东健饰演阿斯达的战争英雄「妥坤」，带领人类对抗【雷安脱】的20年大战中获得胜利，是一位天才战略家，也是阿斯达军团中最强的大汗部队之首长，拥有无人能敌的统帅能力。
▼金玉彬饰演阿斯达最美的女人「太遏河」，与【雷安脱】大战的幸存者，是守护者也是最强的武器，被称为「地上最强生物」，同时对权力充满野心的角色。
《阿斯达年代记》是一部100%事前制作的电视剧，由《我的大叔》的金元锡导演与《六龙飞天》的金荣昡和朴尚渊作家合作打造，将於6月1日晚间九点首播。
（图自：tvN drama）
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