晚班机飞首尔该住哪? 来机场旅馆《阁楼休》吧！

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大家选班机都会想要选择早去晚回的班机吧? 有时候因为工作关系必须搭最晚的班机飞到首尔，但到仁川之后没车到市区该住哪边好呢? 推荐大家住住看机场旅馆《阁楼休》

有时候因为工作关系所以选择了最晚的班机飞去首尔，我搭乘的班机是长荣航空台北飞仁川的那一班，抵达仁川出关后已经超过午夜12点了。若是没有包车前往市区或是订仁川周边的饭店，那大家也可以试试跟我一样住在机场内的旅馆《阁楼休》

《阁楼休》在网路上就可以预订并付款，有单人房、双人房以及是否有附设淋浴设备的分别。到柜台报到后就可以进房间罗！下面来简单看一下房间的设备吧！

进入房间区的回廊，可以看到简单白色的标示房间号码的区域



房间的外观是白色底木头色方框线条的设计，要注意的是门口有一个银色的门槛，搬行李或进入房间时要小心别跌倒罗



拿著房卡找到对应的房间就可以感应卡片后进去，卡套上另附有wifi密码



在柜台check-in时，可以在柜台旁边的小冰柜拿水(1人1瓶)



房间内天花板，用间接照明的设计，但房内并不会很暗



我订的是单人房附淋浴设备，携带28寸硬壳行李箱。房内空间可以直接打开行李箱没问题，拿完物品后还可以将箱子放在床下

进门的右边是软硬度适中的床铺，棉被不会很薄，床垫尺寸也适中，自己一人还可以大翻身、大字形的躺著。左侧有简单的照明灯可以用



在中间的区块也就是一进门的正面，是梳妆台以及大镜子。由照片可以看到左边是洗手台以及毛巾浴巾。中间也有卫生纸以及最右侧的吹风机。另外女生会在意的吹风机的强度，以我长发到腰吹起来的感觉还算适中不算很弱



梳妆台下方设有梳妆椅以及垃圾桶、拖鞋



进门的左侧是简易的淋浴设备，玻璃是全透明的，备有沐浴露、洗发精，洗起来感觉还不错，不会干涩。另外淋浴间外有挂衣服的小空间，共有2个衣架可以用。



另外床头附有蓝芽音响设备，连接方式很简单就打开蓝芽搜寻就可以了，可以边听音乐边洗澡或是休息，声音质感也很棒并不会爆音喔



外面的洗手间/淋浴间因为怕打扰其他旅客故没有拍摄，唯一美中不足的就是所以房型都没有厕所(马桶)，需要使用的话必须到公用的。但环境跟房内一样都是非常整洁干净的，有洁癖的我觉得很可以接受XD

下次搭晚班机到首尔不知道住那里的话，考虑看看机场内小旅馆《阁楼休》吧！

资料来源 : Kunni's korism

图片来源 : Kunni@韩星网 自摄

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