晚班機飛首爾該住哪? 來機場旅館《閣樓休》吧！

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大家選班機都會想要選擇早去晚回的班機吧? 有時候因為工作關係必須搭最晚的班機飛到首爾，但到仁川之後沒車到市區該住哪邊好呢? 推薦大家住住看機場旅館《閣樓休》

有時候因為工作關係所以選擇了最晚的班機飛去首爾，我搭乘的班機是長榮航空台北飛仁川的那一班，抵達仁川出關後已經超過午夜12點了。若是沒有包車前往市區或是訂仁川周邊的飯店，那大家也可以試試跟我一樣住在機場內的旅館《閣樓休》

《閣樓休》在網路上就可以預訂並付款，有單人房、雙人房以及是否有附設淋浴設備的分別。到櫃檯報到後就可以進房間囉！下面來簡單看一下房間的設備吧！

進入房間區的迴廊，可以看到簡單白色的標示房間號碼的區域



房間的外觀是白色底木頭色方框線條的設計，要注意的是門口有一個銀色的門檻，搬行李或進入房間時要小心別跌倒囉



拿著房卡找到對應的房間就可以感應卡片後進去，卡套上另附有wifi密碼



在櫃台check-in時，可以在櫃檯旁邊的小冰櫃拿水(1人1瓶)



房間內天花板，用間接照明的設計，但房內並不會很暗



我訂的是單人房附淋浴設備，攜帶28吋硬殼行李箱。房內空間可以直接打開行李箱沒問題，拿完物品後還可以將箱子放在床下

進門的右邊是軟硬度適中的床鋪，棉被不會很薄，床墊尺寸也適中，自己一人還可以大翻身、大字形的躺著。左側有簡單的照明燈可以用



在中間的區塊也就是一進門的正面，是梳妝台以及大鏡子。由照片可以看到左邊是洗手台以及毛巾浴巾。中間也有衛生紙以及最右側的吹風機。另外女生會在意的吹風機的強度，以我長髮到腰吹起來的感覺還算適中不算很弱



梳妝台下方設有梳妝椅以及垃圾桶、拖鞋



進門的左側是簡易的淋浴設備，玻璃是全透明的，備有沐浴露、洗髮精，洗起來感覺還不錯，不會乾澀。另外淋浴間外有掛衣服的小空間，共有2個衣架可以用。



另外床頭附有藍芽音響設備，連接方式很簡單就打開藍芽搜尋就可以了，可以邊聽音樂邊洗澡或是休息，聲音質感也很棒並不會爆音喔



外面的洗手間/淋浴間因為怕打擾其他旅客故沒有拍攝，唯一美中不足的就是所以房型都沒有廁所(馬桶)，需要使用的話必須到公用的。但環境跟房內一樣都是非常整潔乾淨的，有潔癖的我覺得很可以接受XD

下次搭晚班機到首爾不知道住那裡的話，考慮看看機場內小旅館《閣樓休》吧！

資料來源 : Kunni's korism

圖片來源 : Kunni@韓星網 自攝

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