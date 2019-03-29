他可能是最年幼的青年才俊！大发时安赚钱资助姐姐出国比赛
明星 2019年3月29日 星期五10:30 Rui
《超人回来了》中足球运动员李同国一家受到了不少观众的喜爱，尤其是他家的老么大发更是凭藉软萌形象圈粉无数，不要看大发才小小年纪，却已经开始赚钱资助姐姐了，可以说是青年才俊一枚。
爸爸李同国是名声响彻韩国的人气足球运动员，而大发的二姐李在雅也是网球界冉冉升起的新星，年纪不大就已经参加过各种大赛，奖杯都拿了不知多少座，就连爸爸都忍不住称赞。
李同国透露在雅并没有签约任何一家俱乐部，只接受了个人训练，去国外参加比赛都是自掏腰包，而赞助费来自於弟弟大发。
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2015年7月首次在《超人回来了》中亮相的大发从开播开始就受到了不少姨母粉和姐姐粉的喜爱，人气越来越火的他也被各大广告商看中，接拍了牛奶、运动装、儿童用品等广告，赚来的广告费也都拿来默默资助姐姐训练。
看到这一消息的网民们纷纷夸奖大发，表示：「年纪这么小，却比我厉害得多」、「真正的青年才俊」、「大发会长，请多多赚钱哦」等。
「图：广告截图、李同国IG、《超人回来了》」
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