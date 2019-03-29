他可能是最年幼的青年才俊！大發時安賺錢資助姐姐出國比賽
明星 2019年3月29日 星期五10:30 Rui
《超人回來了》中足球運動員李同國一家受到了不少觀眾的喜愛，尤其是他家的老么大發更是憑藉軟萌形象圈粉無數，不要看大發才小小年紀，卻已經開始賺錢資助姐姐了，可以說是青年才俊一枚。
爸爸李同國是名聲響徹韓國的人氣足球運動員，而大發的二姐李在雅也是網球界冉冉升起的新星，年紀不大就已經參加過各種大賽，獎盃都拿了不知多少座，就連爸爸都忍不住稱讚。
李同國透露在雅並沒有簽約任何一家俱樂部，只接受了個人訓練，去國外參加比賽都是自掏腰包，而贊助費來自於弟弟大發。
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2015年7月首次在《超人回來了》中亮相的大發從開播開始就受到了不少姨母粉和姐姐粉的喜愛，人氣越來越火的他也被各大廣告商看中，接拍了牛奶、運動裝、兒童用品等廣告，賺來的廣告費也都拿來默默資助姐姐訓練。
看到這一消息的網民們紛紛誇獎大發，表示：「年紀這麼小，卻比我厲害得多」、「真正的青年才俊」、「大發會長，請多多賺錢哦」等。
「圖：廣告截圖、李同國IG、《超人回來了》」
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