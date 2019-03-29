《觸及真心》李棟旭&劉寅娜終映感想，網友：兩位請立刻馬上原地結婚吧！ IZ*ONE 回歸在即 新專輯預購量已破 20 萬張！ 「年齡差20歲演員情侶」誕生！朴赫權、曹秀香正在熱戀中，D社公開兩人約會照！ 終於等到SUNMI 宣美首場台灣個人演唱會5/10登場 KARD 火熱回歸 新歌〈BOMB BOMB〉橫掃海外 iTunes 排行榜！ 《加油吧威基基2》第一季的四位成員也有特別客串！大家有看清楚嗎？ 李大輝、朴佑鎮與 MXM 再度合體 組成 AB6IX 敲定 5 月出道！ 朴敘俊挑戰驅魔題材變身救世者！最新電影《使者》劇照公開 尹鈞相愛貓「棉花」離世！上傳多張貓咪照片並發長文：「沒能成為更好的爸爸，對不起，女兒」 仙女都在今天降生嗎？ 金泰希＆Irene＆Sulli同天生日 【鄭俊英偷拍事件】鄭俊英聊天群共14人：包括8名歌手1名模特 Girl's Day 珉雅加入演員經紀公司！成趙宇鎮、姜其永等人師妹 BLACKPINK 再度與 Teddy 攜手 〈Kill This Love〉全員團體照風格丕變！ Kakao M瘋狂收購娛樂公司，孔劉&李棟旭&IU都到它旗下！ 他可能是最年幼的青年才俊！大發時安賺錢資助姐姐出國比賽 便利商店賣什麼？走到哪都可沖泡的巧克力拿鐵來囉！ 看到這組婚紗照差點以為BTOB鄭鎰勛結婚了！！新娘原來是她啊 《女神降臨》女主角人選這三位呼聲最高！這麼美的她們要怎麼演「妝前醜小鴨」？ 【張紫妍事件】查案刑警「溺亡」！尹智吾公開醫療證明：避免「被偽裝成自殺」 因為鄭俊英「失去」了10年工作的金鍾旼，再談《兩天一夜》：心情很沉重！ 東方神起日本人氣非凡 演唱會 DVD 奪 Oricon 四冠！ 受勝利案件波及而辭演《Perfume》？高俊熙否認傳言 新慜娥近況公開：優雅美麗依舊！

← 上一則 下一則 →