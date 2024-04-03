利特笑叹MC「越当越下坡」，发现《看你声》金钟国&俞世润和美珠另外做节目危机感上升

上周「爱豆吵架鼻祖」Super Junior睽违多年登上《Radio Star》斗嘴再引发话题，除了吵吵架，希澈、利特、艺声与银赫也聊近况，利特笑谈MC生涯疑似遇到瓶颈，还遭遇背叛XD。

利特当爱豆又兼任MC职业多年，可以说是爱豆界中的MC佼佼者，去年就曾因‎主持了自家SM新男团RIIZE出道Showcase引发话题，网友称他是「社内助产士」，因为从更早的f(x)、EXO、NCT与aespa的出道Showcase全都是他主持！俞世润在利特登场时便介绍他是「比起本职更忙於担任其他人Showcase MC」的「爱豆界朴京林」，和名主持人朴京林发型如出一辙也被提起，金九拉还调侃是「法国MC」。



不过，利特坦言自己当了MC 20年似乎不够有特色，所以试著留长发，也曾因为太有抱负而忧郁，现在体认「该放弃的时候就要放弃」，曾以为坚持下去就能更上一层，殊不知是「坚持的在往下坡」，一翻自嘲让金九拉笑开怀。希澈替他缓颊现在的节目中MC已没那么重要，金九拉一语道破：「对啊，就算再怎么主持，旗安84在恒河里洗澡就完了。」（‎旗安84是漫画家跨足综艺人，去年底夺MBC演艺大赏）



他也当场爆料俞世润曾对他说「除了做节目外有新的梦想」，却看见了他做新节目，还是和金钟国！因为利特和俞世润、金钟国合作了《看见你的声音》十季长达7年，结果两位改和美珠主持新一档节目‎《Couple Palace》！他感到危机的联络《看见你的声音》PD，结果《Couple Palace》根本是《看见你的声音》制作团队制作的！（《Couple Palace》昨(2)日甚至宣布要做第二季XD）



以上也是利特为何感到挫折的原因，他又提了一次因此留了长发甚至不去美容室了，金九拉满头问号激动的说：「谁看都是去过美容室吧！只是留长了！」整个「利特担任MC之路正走下坡」话题，虽然有些令人惋惜，但利特和主持人们以特有的自嘲，让笑声从头延伸到尾啊！



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