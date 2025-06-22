「公开恋爱8年」李先彬爆料李光洙先追自己，现场通话、首次公开交往契机！

本月20日，池锡辰的YouTube频道《池舒适的世界》上传了一则标题为「李先彬 噪音行销」的影片，作为嘉宾出演的李先彬谈到了自己的恋人李光洙。

李先彬和李光洙从2018年至今一直稳定交往，池锡辰问她可以不可以聊对方的事，李先彬爽快表示：「可以聊啊，现在不提反而奇怪了。」池锡辰还透露，在录制前收到了李光洙的讯息：「哥，今天先彬要上《池舒适的世界》，请多多关照她。」池锡辰惊讶说没想到光洙这么温柔体贴，李先彬害羞又开心笑个不停。



事实上，李先彬过去在多个节目中都曾表示自己的理想型就是李光洙。 池锡辰也回忆：「你第一次来《Running Man》时说光洙是理想型，我还以为你在开玩笑，后来才发现是认真的。」李先彬第一次公开背后故事，原来她当时刚拍完《38师机动队》接受采访，因为是出道不久的新人，自认没什么话题度，对於关於理想型的提问完全是实话实说。 没想到《Running Man》节目组看到了那篇采访，在制作「李光洙一日约会特辑」时把声称理想型是的李光洙的人全部找来，其中一个就是李先彬。



李先彬也强调：「虽然是我先说他是理想型没错，但真正努力主动靠近的是李光洙。这点一定要讲清楚。」池锡辰也附和道：「虽然门是你先打开的，但主动推进的是光洙。 这是事实，我也知道的。」

池锡辰还现场打电话给李光洙，进行有关李先彬的小测验，李先彬对李光洙的回答信心满满。 池锡辰打趣地说：「你知道我们正在录影吧？ 你这个温柔男。」李光洙对於李先彬的喜好多数答对，包括李先彬新片《噪音》的相关资讯等，唯独在喜欢的颜色上不断答错。 池锡辰问他有什么话想对李先彬说，李光洙突然结巴起来，羞涩地回答：「加油、好好录影吧。」李先彬则撒娇回应：「这是搞什么啦~」



另一方面，李先彬与李光洙因2016年出演SBS综艺节目《Running Man》结缘，之后发展为情侣，并於2018年正式承认恋情，至今依旧维持著稳定的感情关系。



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