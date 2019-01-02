这是什么神仙CP啊？GOT7朴珍荣和Wanna One邕圣佑两个高颜值爱豆变亲近了！

这是什么神仙CP啊？GOT7朴珍荣和Wanna One邕圣佑两个高颜值爱豆变亲近了！

明星   2019年1月2日   星期三10:15   ZJM   14

GOT7朴珍荣和Wanna One邕圣佑的交情是不是有点出乎意料呢？

GOT7珍荣和Wanna One邕圣佑近日在KBS歌谣大祝祭和MBC歌谣大祭典都被捕捉到互动的画面。 两人曾在2017年11月共同出演SBS综艺节目《Master Key》，猜测是从那时开始变亲近的。

在12月28日的KBS歌谣大祝祭Ending舞台，珍荣先是回头看邕圣佑，然后走过去把手搭在邕圣佑的脖子，搂抱之后顺便拍了拍邕圣佑的手臂。


在12月31日的MBC歌谣大祭典，两人欢笑著相拥的友爱画面再次让粉丝激动不已，珍荣搂著邕圣佑的腰，也拍了拍他。 虽然94年的朴珍荣和95年的邕圣佑只相差1岁，但作为前辈的朴珍荣显然非常疼爱后辈邕圣佑。




图：SBS、Twitter@stillvibin_、MUSE_ONG、BADA_ong、HERE TODAY、xxjnxx91

ZJM@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻
留言/评论
  • 李怡葶
    帥哥本來就會喜歡跟帥哥玩
    50分前
  • 沈佳慧
    Shun Yu妳本命跟我本命組的神仙cp😍
    1小时前
  • 秦綺
    吳念珍帥哥和帥哥
    22分前
  • Joey Ng
    Jing Ting 😂😂😂
    1小时前
  • 吳正涵
    采怡
    33分前
→更多留言...(9)
在Facebook上的留言
主页 » 明星 » 这是什么神仙CP啊？GOT7朴珍荣和Wanna One邕圣佑两个高颜值爱豆变亲近了！
© 2019 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 广告查询 免责声明 招募写手