这是什么神仙CP啊？GOT7朴珍荣和Wanna One邕圣佑两个高颜值爱豆变亲近了！

GOT7朴珍荣和Wanna One邕圣佑的交情是不是有点出乎意料呢？
GOT7珍荣和Wanna One邕圣佑近日在KBS歌谣大祝祭和MBC歌谣大祭典都被捕捉到互动的画面。 两人曾在2017年11月共同出演SBS综艺节目《Master Key》，猜测是从那时开始变亲近的。
在12月28日的KBS歌谣大祝祭Ending舞台，珍荣先是回头看邕圣佑，然后走过去把手搭在邕圣佑的脖子，搂抱之后顺便拍了拍邕圣佑的手臂。
clearer vid of Ong with GOT7 Jinyoung :”)— 옹떵우 최고야 워너원 수고했어 (@ongbokki) 2018年12月29日
(cr: BADA_ong | ) pic.twitter.com/IV8DcMAJ1R
在12月31日的MBC歌谣大祭典，两人欢笑著相拥的友爱画面再次让粉丝激动不已，珍荣搂著邕圣佑的腰，也拍了拍他。 虽然94年的朴珍荣和95年的邕圣佑只相差1岁，但作为前辈的朴珍荣显然非常疼爱后辈邕圣佑。
Seongwu and GOT7 Jinyoung wow this two are really close now huh? pic.twitter.com/lDvruhxSaJ— OMG ONG! 워너원 수고했어요(@omgong_0825) 2018年12月31日
I hope both of them (Jinyoung x ong) still keep in touch eventhough wanna one has disband— Miracleramoss (@amorsssti_) 2018年12月31日
This video will be memories for us .
I wish Ong all the best for this year! 2019. #MBCGayoDaejejeon2018 #GOT7 #WANNAONE pic.twitter.com/aAQ1uc1U4D
图：SBS、Twitter@stillvibin_、MUSE_ONG、BADA_ong、HERE TODAY、xxjnxx91
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