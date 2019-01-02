這是什麼神仙CP啊？GOT7朴珍榮和Wanna One邕聖祐兩個高顏值愛豆變親近了！

這是什麼神仙CP啊？GOT7朴珍榮和Wanna One邕聖祐兩個高顏值愛豆變親近了！

明星   2019年1月2日   星期三10:15   ZJM   14

GOT7朴珍榮和Wanna One邕聖祐的交情是不是有點出乎意料呢？

GOT7珍榮和Wanna One邕聖祐近日在KBS歌謠大祝祭和MBC歌謠大祭典都被捕捉到互動的畫面。 兩人曾在2017年11月共同出演SBS綜藝節目《Master Key》，猜測是從那時開始變親近的。

在12月28日的KBS歌謠大祝祭Ending舞台，珍榮先是回頭看邕聖祐，然後走過去把手搭在邕聖祐的脖子，摟抱之後順便拍了拍邕聖祐的手臂。


在12月31日的MBC歌謠大祭典，兩人歡笑著相擁的友愛畫面再次讓粉絲激動不已，珍榮摟著邕聖祐的腰，也拍了拍他。 雖然94年的朴珍榮和95年的邕聖祐只相差1歲，但作為前輩的朴珍榮顯然非常疼愛後輩邕聖祐。




圖：SBS、Twitter@stillvibin_、MUSE_ONG、BADA_ong、HERE TODAY、xxjnxx91

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留言/評論
  • 李怡葶
    帥哥本來就會喜歡跟帥哥玩
    45分前
  • 沈佳慧
    Shun Yu妳本命跟我本命組的神仙cp😍
    1小時前
  • 秦綺
    吳念珍帥哥和帥哥
    17分前
  • Joey Ng
    Jing Ting 😂😂😂
    1小時前
  • 吳正涵
    采怡
    29分前
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