這是什麼神仙CP啊？GOT7朴珍榮和Wanna One邕聖祐兩個高顏值愛豆變親近了！

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GOT7朴珍榮和Wanna One邕聖祐的交情是不是有點出乎意料呢？

GOT7珍榮和Wanna One邕聖祐近日在KBS歌謠大祝祭和MBC歌謠大祭典都被捕捉到互動的畫面。 兩人曾在2017年11月共同出演SBS綜藝節目《Master Key》，猜測是從那時開始變親近的。



在12月28日的KBS歌謠大祝祭Ending舞台，珍榮先是回頭看邕聖祐，然後走過去把手搭在邕聖祐的脖子，摟抱之後順便拍了拍邕聖祐的手臂。



clearer vid of Ong with GOT7 Jinyoung :”)



(cr: BADA_ong | ) pic.twitter.com/IV8DcMAJ1R — 옹떵우 최고야 워너원 수고했어 (@ongbokki) 2018年12月29日

在12月31日的MBC歌謠大祭典，兩人歡笑著相擁的友愛畫面再次讓粉絲激動不已，珍榮摟著邕聖祐的腰，也拍了拍他。 雖然94年的朴珍榮和95年的邕聖祐只相差1歲，但作為前輩的朴珍榮顯然非常疼愛後輩邕聖祐。



Seongwu and GOT7 Jinyoung wow this two are really close now huh? pic.twitter.com/lDvruhxSaJ — OMG ONG! 워너원 수고했어요(@omgong_0825) 2018年12月31日

I hope both of them (Jinyoung x ong) still keep in touch eventhough wanna one has disband



This video will be memories for us .



I wish Ong all the best for this year! 2019. #MBCGayoDaejejeon2018 #GOT7 #WANNAONE pic.twitter.com/aAQ1uc1U4D — Miracleramoss (@amorsssti_) 2018年12月31日







圖：SBS、Twitter@stillvibin_、MUSE_ONG、BADA_ong、HERE TODAY、xxjnxx91

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