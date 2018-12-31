【100 大偶像个人品牌评价】智旻「帅气又可爱」夺冠　前三名唯一女性代表是华莎！

説智旻、姜丹尼尔和华莎是在本月占领目光的三大代表人物，很多人应该都会同意吧？也来看看还有哪些表现亮眼的偶像吧！
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韩国企业评价研究所於 2018 年 11 月 28 日起至 2018 年 12 月 29 日间，以 100 位偶像团体成员为对象，搜集了 257,472,560 件数据并针对品牌参与、互动、媒体表现、社群价值⋯⋯等进行分析，在今天公布了调查结果。
结果本月在男团成员个人评价中交锋的 Wanna One 姜丹尼尔和防弹少年团智旻，在这份评价中刚好对调了名次，而智旻的队友 V、柾国、Jin 也分别拿下第四、六和七名。分析与智旻有关的连结，发现最常出现「帅气」、「可爱」和「温暖」，而三大关键字则是 "Army"、「恋爱传闻」和「舞台表演」。
特别引人注目的是，先是和 MAMAMOO 一起在音乐典礼大放异彩、这几天又单枪匹马横扫电视台颁奖典礼的华莎，也以小小差距位居第三，是前三名当中唯一的女团成员！
除了上述三人外，BLACKPINK 的 Jennie、AOA 雪炫、TWICE 的子瑜和 Momo 也都在本月打入了前十名。
（照片来源：Big Hit Entertainment、Swing Entertainment、RBW、MBC）
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