【100 大偶像個人品牌評價】智旻「帥氣又可愛」奪冠　前三名唯一女性代表是華莎！

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説智旻、姜丹尼爾和華莎是在本月佔領目光的三大代表人物，很多人應該都會同意吧？也來看看還有哪些表現亮眼的偶像吧！

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韓國企業評價研究所於 2018 年 11 月 28 日起至 2018 年 12 月 29 日間，以 100 位偶像團體成員為對象，搜集了 257,472,560 件數據並針對品牌參與、互動、媒體表現、社群價值⋯⋯等進行分析，在今天公佈了調查結果。



結果本月在男團成員個人評價中交鋒的 Wanna One 姜丹尼爾和防彈少年團智旻，在這份評價中剛好對調了名次，而智旻的隊友 V、柾國、Jin 也分別拿下第四、六和七名。分析與智旻有關的連結，發現最常出現「帥氣」、「可愛」和「溫暖」，而三大關鍵字則是 "Army"、「戀愛傳聞」和「舞台表演」。



特別引人注目的是，先是和 MAMAMOO 一起在音樂典禮大放異彩、這幾天又單槍匹馬橫掃電視台頒獎典禮的華莎，也以小小差距位居第三，是前三名當中唯一的女團成員！



除了上述三人外，BLACKPINK 的 Jennie、AOA 雪炫、TWICE 的子瑜和 Momo 也都在本月打入了前十名。





（照片來源：Big Hit Entertainment、Swing Entertainment、RBW、MBC）

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