这对真的太闪啦！秀英发行首张SOLO单曲，郑敬淏在IG发文：「是新人吗？歌真好听」

这对真的太闪啦！秀英发行首张SOLO单曲，郑敬淏在IG发文：「是新人吗？歌真好听」

明星   2018年12月24日   星期一13:38   Yuan   3

秀英在日前发行了首张SOLO单曲《Winter Breath》，这也是她离开SM娱乐后发行的第一首新歌，对她来说一定非常有意义，不知道大家有没有听过了呢？

歌曲发行后，秀英的男友郑敬淏也在IG上传了这首歌的截图，并写下：「是新人吗？歌真好听。」郑敬淏的好友尹贤旻更配合他回覆了：「真的很棒，是新人吗？歌词也很好。」秀英还回覆了爱心符号，这让不少网友都表示：「So sweet」、「最喜欢这对Couple了」、「太闪了」、「什么时候要结婚」等等。

想起秀英日前和徐玄一起透过IG直播时，郑敬淏也一起观看直播，还留下了许多留言，吸引了大家的视线。而郑敬淏的热血留言，让秀英最后也表示：「请你暂停聊天。」两人的已经闪瞎网友了啊（笑）！

（延伸阅读：秀英、徐玄透过IG直播！郑敬淏在直播中出现，还留言：「电视剧什么时候播呢？有Kiss戏吗？」

另外，秀英在今日公开了与韩国最顶级的吉他手朴周元一起完成的《Winter Breath》Acoustic版本，在平安夜这天公开，也成为了对粉丝来说十分特别的圣诞礼物。另外，秀英将会在29、30日举行的感性主题展中和粉丝们见面，也会首次公开《Winter Breath》Live舞台哦！

（图：IG@jstar_allallj、Echo Global Group、IG@sooyoungchoi）

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留言/评论
  • 玟蓁
    張瑜庭他們又來惹～
    33分前
  • 芯宇
    真的超可爱的啦
    35分前
  • 心柔
    李奕 （Jo Lee） 你看你看～這樣很好吧～
    1小时前
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