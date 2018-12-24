這對真的太閃啦！秀英發行首張SOLO單曲，鄭敬淏在IG發文：「是新人嗎？歌真好聽」
明星 2018年12月24日 星期一13:38 Yuan
秀英在日前發行了首張SOLO單曲《Winter Breath》，這也是她離開SM娛樂後發行的第一首新歌，對她來說一定非常有意義，不知道大家有沒有聽過了呢？
歌曲發行後，秀英的男友鄭敬淏也在IG上傳了這首歌的截圖，並寫下：「是新人嗎？歌真好聽。」鄭敬淏的好友尹賢旻更配合他回覆了：「真的很棒，是新人嗎？歌詞也很好。」秀英還回覆了愛心符號，這讓不少網友都表示：「So sweet」、「最喜歡這對Couple了」、「太閃了」、「什麼時候要結婚」等等。
想起秀英日前和徐玄一起透過IG直播時，鄭敬淏也一起觀看直播，還留下了許多留言，吸引了大家的視線。而鄭敬淏的熱血留言，讓秀英最後也表示：「請你暫停聊天。」兩人的已經閃瞎網友了啊（笑）！
（延伸閱讀：秀英、徐玄透過IG直播！鄭敬淏在直播中出現，還留言：「電視劇什麼時候播呢？有Kiss戲嗎？」）
另外，秀英在今日公開了與韓國最頂級的吉他手朴周元一起完成的《Winter Breath》Acoustic版本，在平安夜這天公開，也成為了對粉絲來說十分特別的聖誕禮物。另外，秀英將會在29、30日舉行的感性主題展中和粉絲們見面，也會首次公開《Winter Breath》Live舞台哦！
（圖：IG@jstar_allallj、Echo Global Group、IG@sooyoungchoi）
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留言/評論
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李奕 （Jo Lee） 你看你看～這樣很好吧～
1小時前