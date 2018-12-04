秀英、徐玄透過IG直播！鄭敬淏在直播中出現，還留言：「電視劇什麼時候播呢？有Kiss戲嗎？」
明星 2018年12月4日 星期二12:20 Yuan
昨日，少女時代秀英和徐玄一起透過IG直播，與粉絲們進行溝通。而秀英的男友鄭敬淏也一起觀看直播，並留下了許多留言，吸引了大家的視線。
秀英在直播中提到了要出演電視劇《所以和黑粉結婚了》和電影《盡頭的回憶》、《女警》。她也表示：「因為拍攝《女警》要不斷地學習罵人，比想像中還要難。」這時鄭敬淏留言：「罵人精（可愛語氣）」、「只有多罵，演技才會有進步」、「請罵我吧姐姐」等等。
提到了電視劇，鄭敬淏也留言：「電視劇什麼時候播呢？」、「好期待啊」、「有Kiss戲嗎？」還自己表示：「我這週要去看牙醫，請對我說加油吧！」
在談話過程，秀英咳嗽時鄭敬淏就留言：「喝水吧！」秀英看到也害羞地笑著向工作人員要了杯水。當中有粉絲問了：「姐姐的粉底是在哪裡買的？」鄭敬淏也熱心回答粉絲：「Olive Young的。」直播快結束時，鄭敬淏說：「不唱歌就結束的話不行。」看到鄭敬淏熱血留言，讓秀英最後也表示：「請你暫停聊天。」
鄭敬淏和秀英2012年開始談戀愛，2014年公開了戀情，是娛樂圈中最出名的一對甜蜜CP，只要對方有新作品的話，都會送上咖啡車為彼此應援。這次在直播中放閃，也讓不少網友都表示：「請兩位快點結婚吧」、「太甜了」、「徐玄：我為什麼要在這」等等。
（圖：網路、IG@ganjileo1980、GRAZIA）
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