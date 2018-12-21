29组歌手+SM、JYP家族特别舞台！「2018 KBS歌谣大祝祭」超豪华完整阵容揭晓

29组歌手+SM、JYP家族特别舞台！「2018 KBS歌谣大祝祭」超豪华完整阵容揭晓

KPOP   2018年12月21日   星期五09:15   ZJM   7

SM Special、JYP Special家族舞台的剪影「暗藏玄机」哦~！

「2018 KBS歌谣大祝祭」的阵容分成三波公布，如今已全部公布完毕，出席阵容包括防弹少年团、EXO、TWICE、Wanna One、Red Velvet、SEVENTEEN、GFRIEND、BTOB、宣美、Apink、黄致列 、请夏、(G)I-DLE、OH MY GIRL、NORAZO、AOA、VIXX、NU'EST W、GOT7、MONSTA X、NCT127、龙俊亨、10cm、RoyKim、LOVELYZ、MOMOLAND、宇宙少女、金莲子、 Celeb Five等，共29组歌手出席。

另外还有SM、JYP的家族特别舞台，根据歌谣大祝祭预告中的剪影，SM Special舞台表演会有NCT、Red Velvet、EXO和DJ HYO（少时孝渊），而JYP Special舞台表演会有GOT7、TWICE、DAY6和Stray Kids。


并且EXO灿烈、防弹少年团Jin、TWICE多贤确定担任MC。 2018 KBS歌谣大祝祭将於12月28日周五晚8:30在汝矣岛KBS大厅举办，是不是已经超级期待了呢？

图：KBS、各所属公司

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留言/评论
  • 雯慧
    Bao Hui GiGi Xiao Qi
    1小时前
  • Ashley Wang
    真希望有一次的合作舞台 Exo的Kai 、Shinee泰民、Bts的Jimin.（好朋友舞台）
    1小时前
  • Jia Rou Qi
    易家靖乾家清有家族特別舞台我的心臟👋👋👋
    1小时前
  • 채흔영
    周宜蓁
    46分前
  • Lynn Lin
    潘奕安沒有麻木😢
    53分前
→更多留言...(2)
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