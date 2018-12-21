29组歌手+SM、JYP家族特别舞台！「2018 KBS歌谣大祝祭」超豪华完整阵容揭晓

SM Special、JYP Special家族舞台的剪影「暗藏玄机」哦~！
「2018 KBS歌谣大祝祭」的阵容分成三波公布，如今已全部公布完毕，出席阵容包括防弹少年团、EXO、TWICE、Wanna One、Red Velvet、SEVENTEEN、GFRIEND、BTOB、宣美、Apink、黄致列 、请夏、(G)I-DLE、OH MY GIRL、NORAZO、AOA、VIXX、NU'EST W、GOT7、MONSTA X、NCT127、龙俊亨、10cm、RoyKim、LOVELYZ、MOMOLAND、宇宙少女、金莲子、 Celeb Five等，共29组歌手出席。
另外还有SM、JYP的家族特别舞台，根据歌谣大祝祭预告中的剪影，SM Special舞台表演会有NCT、Red Velvet、EXO和DJ HYO（少时孝渊），而JYP Special舞台表演会有GOT7、TWICE、DAY6和Stray Kids。
2018 KBS 가요대축제— 뮤직뱅크 (Music Bank) (@KBSMusicBank) 2018年12月20日
大환상파티
마지막 파티원까지 전원 공개!
맨발투혼! 국내 최고령 걸그룹 #셀럽파이브
'아모르파티'로 제2의 전성기를 맞은#김연자
대한민국 가요계를 대표하는 양대 기획사#SM #JYP 스페셜 스테이지도
많이 기대해주세요!
12/28(금) PM8:30
KBS 2TV에서 만나요 pic.twitter.com/SO43i7NO1o
并且EXO灿烈、防弹少年团Jin、TWICE多贤确定担任MC。 2018 KBS歌谣大祝祭将於12月28日周五晚8:30在汝矣岛KBS大厅举办，是不是已经超级期待了呢？
图：KBS、各所属公司
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