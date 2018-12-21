29組歌手+SM、JYP家族特別舞台！「2018 KBS歌謠大祝祭」超豪華完整陣容揭曉

SM Special、JYP Special家族舞台的剪影「暗藏玄機」哦~！
「2018 KBS歌謠大祝祭」的陣容分成三波公佈，如今已全部公佈完畢，出席陣容包括防彈少年團、EXO、TWICE、Wanna One、Red Velvet、SEVENTEEN、GFRIEND、BTOB、宣美、Apink、黃致列 、請夏、(G)I-DLE、OH MY GIRL、NORAZO、AOA、VIXX、NU'EST W、GOT7、MONSTA X、NCT127、龍俊亨、10cm、RoyKim、LOVELYZ、MOMOLAND、宇宙少女、金蓮子、 Celeb Five等，共29組歌手出席。
另外還有SM、JYP的家族特別舞台，根據歌謠大祝祭預告中的剪影，SM Special舞台表演會有NCT、Red Velvet、EXO和DJ HYO（少時孝淵），而JYP Special舞台表演會有GOT7、TWICE、DAY6和Stray Kids。
2018 KBS 가요대축제— 뮤직뱅크 (Music Bank) (@KBSMusicBank) 2018年12月20日
大환상파티
마지막 파티원까지 전원 공개!
맨발투혼! 국내 최고령 걸그룹 #셀럽파이브
'아모르파티'로 제2의 전성기를 맞은#김연자
대한민국 가요계를 대표하는 양대 기획사#SM #JYP 스페셜 스테이지도
많이 기대해주세요!
12/28(금) PM8:30
KBS 2TV에서 만나요 pic.twitter.com/SO43i7NO1o
並且EXO燦烈、防彈少年團Jin、TWICE多賢確定擔任MC。 2018 KBS歌謠大祝祭將於12月28日週五晚8:30在汝矣島KBS大廳舉辦，是不是已經超級期待了呢？
圖：KBS、各所屬公司
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