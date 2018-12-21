29組歌手+SM、JYP家族特別舞台！「2018 KBS歌謠大祝祭」超豪華完整陣容揭曉

29組歌手+SM、JYP家族特別舞台！「2018 KBS歌謠大祝祭」超豪華完整陣容揭曉

KPOP   2018年12月21日   星期五09:15   ZJM   7

SM Special、JYP Special家族舞台的剪影「暗藏玄機」哦~！

「2018 KBS歌謠大祝祭」的陣容分成三波公佈，如今已全部公佈完畢，出席陣容包括防彈少年團、EXO、TWICE、Wanna One、Red Velvet、SEVENTEEN、GFRIEND、BTOB、宣美、Apink、黃致列 、請夏、(G)I-DLE、OH MY GIRL、NORAZO、AOA、VIXX、NU'EST W、GOT7、MONSTA X、NCT127、龍俊亨、10cm、RoyKim、LOVELYZ、MOMOLAND、宇宙少女、金蓮子、 Celeb Five等，共29組歌手出席。

另外還有SM、JYP的家族特別舞台，根據歌謠大祝祭預告中的剪影，SM Special舞台表演會有NCT、Red Velvet、EXO和DJ HYO（少時孝淵），而JYP Special舞台表演會有GOT7、TWICE、DAY6和Stray Kids。


並且EXO燦烈、防彈少年團Jin、TWICE多賢確定擔任MC。 2018 KBS歌謠大祝祭將於12月28日週五晚8:30在汝矣島KBS大廳舉辦，是不是已經超級期待了呢？

圖：KBS、各所屬公司

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留言/評論
  • 雯慧
    Bao Hui GiGi Xiao Qi
    1小時前
  • Ashley Wang
    真希望有一次的合作舞台 Exo的Kai 、Shinee泰民、Bts的Jimin.（好朋友舞台）
    1小時前
  • Jia Rou Qi
    易家靖乾家清有家族特別舞台我的心臟👋👋👋
    1小時前
  • 채흔영
    周宜蓁
    47分前
  • Lynn Lin
    潘奕安沒有麻木😢
    53分前
→更多留言...(2)
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