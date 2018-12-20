BLACKPINK演唱会外的KRUNK原来是Jisoo和Lisa！照顾她们的经纪人欧巴超暖心~ 千呼万唤始出来！超红网漫《女神降临》将改编成电视剧 你们最希望谁来担任主演呢？ GFRIEND 陪市民迎接 2019 金猪年 今起担任《韩国贸易中心冬季庆典》宣传大使！ 【旅游资讯】济州航空直飞香港启航喽！最低票价单程HK$260起 NCT楷灿小腿骨折！ 专心养伤、预计缺席年末活动 《成为王的男人》吕珍九：阳光微笑VS致命眼神，这要怎么选～！！？ 认真工作的男人最有魅力！玄彬出席舞台问候必穿正装，理由竟是... 《皇后的品格》申成禄PO术后照要粉丝别担心：「今天要出院回片场罗！」 韩国连锁甜点咖啡店YOGER PRESSO：推出圣诞限定马卡龙特饮！ 《阿尔罕布拉宫的回忆》两大男神同框！EXO灿烈小跑到玄彬身后躺著装死，全程高萌~XD 她也是美谈艺人啊！IU续约背后的秘密：要求公司转正工作人员 泫雅亲口预告明年回归！ E'Dawn会否也一起呢？ YG 师兄弟联手帮助渐冻人～BIGBANG 胜利、WINNER 姜升润为胜一希望基金会慷慨捐款！ 《90分钟末日倒数》河正宇、李善均谁比较性感? 舞台问候场今天中午抢票! 【有片】TWICE定延心疼成员大哭：杀人行程太累了！SANA留言：第二天眼肿都怪你 「2018 MAMA」宣美、请夏主动提议和BTS防弹少年团V换位置！

大家都知道 JinuSean 的 Sean 支援韩国渐冻人不遗余力，他的两个师弟胜利和姜升润也在最近共襄盛举！

韩国第一个为打造渐冻人专属医院而成立的胜一希望基金会，在 19 日透露胜利为基金会捐出了一亿韩元，前一天姜升润也捐出了三千万韩元。



胜利透露：「我因为冰桶挑战而更关注肌萎缩性脊髓侧索硬化症（俗称渐冻症），我觉得能把透过这一亿元来参与专门医院的建造，是个非常有意义的经验。希望未来有更多人支援渐冻人，也期待国内早日建好这座医院。」他幽默地说：「在此为渐冻人的胜利加油！」

对於胜利和姜升润的善心，Sean 也欣慰地表示：「看到后辈们各自发挥自己行善的影响力、一起实践公益，真的让我既自豪又感激！」

另一方面，昨晚 WINNER 也推出了今年最后一首歌 “MILLIONS”，依然由姜升润参与作词、作曲，最后就来看看最新 MV 吧！



（照片与影片来源：YG Entertainment、@seungriseyo）

施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻