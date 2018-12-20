YG 师兄弟联手帮助渐冻人～BIGBANG 胜利、WINNER 姜升润为胜一希望基金会慷慨捐款！
明星 2018年12月20日 星期四08:15 施乃琪
大家都知道 JinuSean 的 Sean 支援韩国渐冻人不遗余力，他的两个师弟胜利和姜升润也在最近共襄盛举！
韩国第一个为打造渐冻人专属医院而成立的胜一希望基金会，在 19 日透露胜利为基金会捐出了一亿韩元，前一天姜升润也捐出了三千万韩元。
胜利透露：「我因为冰桶挑战而更关注肌萎缩性脊髓侧索硬化症（俗称渐冻症），我觉得能把透过这一亿元来参与专门医院的建造，是个非常有意义的经验。希望未来有更多人支援渐冻人，也期待国内早日建好这座医院。」他幽默地说：「在此为渐冻人的胜利加油！」
对於胜利和姜升润的善心，Sean 也欣慰地表示：「看到后辈们各自发挥自己行善的影响力、一起实践公益，真的让我既自豪又感激！」
另一方面，昨晚 WINNER 也推出了今年最后一首歌 “MILLIONS”，依然由姜升润参与作词、作曲，最后就来看看最新 MV 吧！
（照片与影片来源：YG Entertainment、@seungriseyo）
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