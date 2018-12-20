YG 師兄弟聯手幫助漸凍人～BIGBANG 勝利、WINNER 姜昇潤為勝一希望基金會慷慨捐款！

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大家都知道 JinuSean 的 Sean 支援韓國漸凍人不遺餘力，他的兩個師弟勝利和姜昇潤也在最近共襄盛舉！

韓國第一個為打造漸凍人專屬醫院而成立的勝一希望基金會，在 19 日透露勝利為基金會捐出了一億韓元，前一天姜昇潤也捐出了三千萬韓元。



勝利透露：「我因為冰桶挑戰而更關注肌萎縮性脊髓側索硬化症（俗稱漸凍症），我覺得能把透過這一億元來參與專門醫院的建造，是個非常有意義的經驗。希望未來有更多人支援漸凍人，也期待國內早日建好這座醫院。」他幽默地說：「在此為漸凍人的勝利加油！」

對於勝利和姜昇潤的善心，Sean 也欣慰地表示：「看到後輩們各自發揮自己行善的影響力、一起實踐公益，真的讓我既自豪又感激！」

另一方面，昨晚 WINNER 也推出了今年最後一首歌 “MILLIONS”，依然由姜昇潤參與作詞、作曲，最後就來看看最新 MV 吧！



（照片與影片來源：YG Entertainment、@seungriseyo）

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